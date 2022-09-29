Aile Bakanlığı, engellilere dağıtılması gereken parayı bakın ne yapmış

Hesaplarda bulunan bakiyeler muhasebe kayıtlarıyla uyuşmuyor





"Engelli ve evde bakım ödemeleri banka promosyonu için kullanıldı”





Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın haberine göre, Bakanlığa bağlı birimlere yapılan bağışların bir kısmının "taşınır işlem fişi", bir kısmının ise "bağış makbuzu" düzenlenmeden kabul edildiğini, bağışların resmi olarak muhasebe sistemine aktarılmadığını vurgulayan Sayıştay, bağışlara dayanak oluşturacak makbuzların da bulunmadığını tespit etti.Bakanlığa yapılan bağışlar için düzenlenen bazı bağış makbuzlarının üzerinde sıra numaralarının basılı olmadığı, numaraların bağışı kabul eden personel tarafından doldurulduğu, bazı birimlerde ise kaldırılan "Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na" ait bağış makbuzlarının kullanıldığı da tespitler arasında yer aldı.Ayrıca, bakanlığın 7 il müdürlüğü ve bu illerde bulunan kuruluşlarının yıl sonu banka hesap ekstreleri inceleyen Sayıştay denetçileri, bankalarda açılan çok sayıda mevduat hesabı bulunduğunu ama bu hesaplarda bulunan bakiyelerin muhasebe kayıtlarıyla uyuşmadığını da tespit etti.Bir diğer tespit ise engellilere ve evde bakım desteği görenlere ödenen yardım paralarıyla ilgili. Denetim sırasında, bu yardım paraları için özel bankalarda hesap açıldığı ortaya çıktı. Tespitlere göre, Kayseri ve Bartın il müdürlükleri tarafından engelli ve evde bakıma destek yardımı ödemelerinin yapılması amacıyla özel bankalardan hesap açıldı ve banka şubeleriyle sözleşmeler imzalandı. Bu sözleşme hükümlerine göre söz konusu banka şubelerine aktarılan engelli evde bakıma destek yardımı ödemelerinin hesaplarda belirli sürelerde bekletilmesi gerekiyordu. Fakat bunun karşılığında bakanlık memurlarına banka tarafından promosyon ödemeleri yapıldı.Bu kapsamda; Kayseri İl Müdürlüğü'ne 2012 yılından 2021 yılına kadar toplam 1 milyar 788 milyon 876 bin lira, Bartın İl Müdürlüğü'ne ise 2018 yılından 2020 yılına kadar toplam 390 bin lira promosyon ödemesi yapıldı.Sözleşmelere göre, engelli ve evde bakım ödemelerinin banka hesaplarında, Kayseri'de 2 ya da 3 iş günü, Bartın'da ise 1 ya da 5 iş günü bekletilmesi ve akabinde ilgili hak sahiplerine ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ama incelemede, söz konusu ödemelerin sözleşmelerde belirlenen sürelerin dışında sistematik olarak 11 güne varan sürelerde bekletildiği görüldü. Bu süreçte, Kayseri İl Müdürlüğü, 2020'de bankanın ödemeleri belirlenen sürelerde aktarmamasından dolayı banka şubesine uyarı yazısı yazsa da gecikmeler devam etti. Bankalara başka bir işlem uygulanmadı.