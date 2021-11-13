'Aile Bakanlığı'nı yanlış anlamışlar: Aile boyu 'makam' saltanatı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 Yılı Sayıştay Raporu yayınırken taslak raporda yer alan bakanlığın, ‘eski bir Bakan eşine, bir bakan danışmanına ve bazı eski bakanlara, usulsüz olarak makam aracı tahsis edildiği ve araç kiraları, yakıt ve bakım giderleri de bakanlık bütçesinden ödendi’ bulguları sansürlenerek rapordan çıkarıldı.







BAKANLIK, SAYIŞTAY RAPORUNU SANSÜRLEDİ







CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Twitter hesabından paylatığı belgelere göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda eski bir Bakan eşine, bir bakan danışmanına ve bazı eski bakanlara, usulsüz olarak makam aracı tahsis edildi. Araç kiraları, yakıt ve bakım giderleri de Bakanlık bütçesinden ödendi.





Yavuzyılmaz, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 Yılı Sayıştay Raporu yayınlanırken, Taslak Raporda yer alan bu bulgu sansürlenerek rapordan çıkarılmıştır” dedi.