Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Emekli öğretmen Nuri Akbaş. O da KHK mağdurlarından.Ancak O’nun mağduriyeti biraz farklı. Değişik görevlerde bulunan 5 çocuğu 15 Temmuz sonrası ilan edilen KHK’larla ihraç edildi. İki oğlu komiser yardımcısı 3 kızı da değişik görevlerde çalışırken ihraç oldular. Çocukları şimdi farklı işlerle uğraşıyor.



Akbaş yaşadıklarını KHK TV'ye anlattı



Oğlu Gürani, komiser yardımcısıydı. Şimdi kırtasiyede çalışıyor. Diğer oğlu Hüsrev, komiser yardımcısıyken ihraç oldu. Şu an İzmir’de Sualtı teknolojisi okuyor. Kızı Şefika O da ihraç şu an çalışmıyor. Kızı Hatice üniversitede Yardımcı Doçent iken ihraç oldu. O’da çalışmıyor. Kızı Ayşegül ise sosyal yardımlaşma fonunda çalışırken eşi tutuklanınca tazminatsız işten çıkarıldı. Şimdi özel bir okulda çalışıyor.





EMEKLİ ÖĞRETMEN AKBAŞ YAŞADIKLARINI KHK TV’YE ANLATTI





Bir baba olarak 5 çocuğunun da süreçten mağdur olduğunu belirten Emekli sınıf öğretmeni Nuri Akbaş KHK TV’ye konuştu. 15 Temmuz sonrasında 5 çocuğunun da bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Akbaş darbe gecesi çocuklarıyla birlikte kendi evlerinde olduklarını ve hiçbir şeyden haberleri olmadığını belirtti.





Polis olan oğlu Hüsrev’in o tarihte izinli olduğunu, yanlarında ikamet ettiğini ve olay sonrasında göreve çağırıldığını, başta gitmek istemediğini fakat ısrarla çağırılınca kendisinin telkinleriyle oğlunun iznini bozuk gittiğini ifade etti.





Bir çok şey yaşadığını ancak bugünkü ortam kadar sıkıntılı bir döneme şahit olmadığını belirten Akbaş '1979 yılında çalıştığım köyde de sıkıntılar yaşadım. Müfettiş soruşturması geçirdim. Gelen müfettiş bana “karışma, konuşma, çalışma” şeklinde telkinde bulundu” dedi.





“GİZLİ BİR EL SANKİ BİZİMLE OYUN OYNUYOR”





Gizli bir elin milletle oyun oynadığını belirten Baba Aktaş “Halbuki bizim çok daha mutlu ve çok daha huzurlu bir toplum olmamız lazım. Hani koparmak için uğraşan bir kitle sürekli var. Onu kabul etmek lazım. Bir benim için değil. Bu toplumun fertlerini birbirinden koparmak için birbirinden ayırmak için uğraşan bir kitle var. Bir gizli el var” diye konuştu.





ANNE EMİNE AKBAŞ “GİZLİ GİZLİ AĞLIYORUM”





Bu arada 5 çocuğunun ihraç olup hayatlarının darmadağın olmasına şahitlik eden anne Emine Akbaş çocuklarına hissettirmemek için gizli gizli çok ağladığını belirterek ise duygularını KHK TV’ye şu şekilde dile getirdi:





“Darbe gecesi evdeydik. Gece uyandım. Selalar veriliyordu. Sabah ezanı okunuyor sandım. Kalktım namaz kılmak için. Sonradan anladım darbe olduğunu ve selaların bunun için verildiğini. Bir emekli maaşımız var. Ben de pamuk tarlasına gidiyorum. Çilek ekenlerin çilek tarlasına giderim. Yetmediğinde komşuların işlerine gidiyorum. Olmadığında komşulardan borç istiyor elimde olunca veriyorum. Böyle okuttum çocuklarımı. Emekli ikramiyesiyle bu evi yaptırdık. Daha taban tahtası yaptıramadık. Karton seriyoruz. 5 çocuğumuz da böyle olunca ancak onları idare edebiliyoruz”