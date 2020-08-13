Aile hekiminin anlattıkları şok etti

Aile hekimi, Kırklareli bölgesinde koronavirüs vakası ile temasta olan ve 14 gün karantina altında olması gereken 2 hastanın markette çalıştırıldığını, 70 kişilik bir işyerinde de benzer uygulamanın yapıldığını belirtti.





Benzer bir durum da Trakya bölgesinde yaşandı. Kamuda çalışan bir aile hekiminin iddiaları oldukça dikkat çekici. Koronavirüs salgınında temaslı hastaların bulunmasının çok önemli olduğunu belirten hekim “Yine bu bölgede bir fabrikada çalışan yaklaşık 70 kişi tespit edildi. Bu kişilere PCR testi yapıldı. Ancak siyasiler ve üst düzey yetkililerin baskısı ile fabrikanın üretimini durdurmamak için işçilerin testleri sisteme girmedi. Bunu nasıl tespit ettik? Kayıtlı olan hastalarımız gelip ‘Hocam PCR testimin sonuçları çıktı mı?’ diye sordu. Sisteme baktığımızda bu kişilerin örneklerinin sisteme işlenmediğini imha edildiğini gördük.





‘TEST DE YAPILMADI’





Sonrasında bu kişilerden korona pozitif çıkıp çıkmadığını da bilmiyoruz, çünkü test yapılmamış. Benzer durum da bir markette yaşandı. İki genç kız temaslı ve çalışmaması gerekiyor. 14 gün takibini yapıyoruz. Onları da market sahibi ‘çalışmazsanız işten çıkarırım’ diye korkutmuş. 3-4 kez jandarma markete gitti, hastaları bulamadı. Jandarma gidince temaslı bu kişilerin depoya saklandığını tespit ettik, en son bu şekilde bulundular. Zorla çalıştıran kişiye değil ne yazık ki karantinada olmak zorunda olan ancak işten çıkarılma tehdidi yaşayan bu kişilere para cezaları kesildi. Böyle tuhaf şeyler ne yazık ki yaşanıyor.”