Samanyolu Haber /Gündem / Aile Hekimleri çok dertli: Koronavirüse yakalanan doktora maaş cezası! /30 Mart 2020 10:29

Aile Hekimleri çok dertli: Koronavirüse yakalanan doktora maaş cezası!

Koronavirüsü salgınıyla mücadele eden hekimler bir taraftan alkış ve ilave ödemelerle ödüllendirilirken diğer yandan virüse yakalanan aile hekimlerine maaş cezası kesildiği bildirildi.

SHABER3.COM



Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, virüse yakalanan ya da şüphe nedeniyle 14 gün karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşlarının çalışamadıkları gün oranında kesildiğini bildirdi.


 
Sezen, “Hekimler olarak hayatımızı ortaya atıp görev yaparken virüse yakalandık diye adeta cezalandırır gibi paramızın kesilmesi onurumuzu kırıyor.” dedi.

 HAK EDİŞ ÖDEMESİ

AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına diğer sağlık personeli gibi aylık maaş ödenmediğini, onun yerine aylık çalışılan gün sayısı, kayıtlı nüfus sayısı, gebe sayısı, bebek sayısı gibi faktörlere göre katsayılarla hesaplanan hak ediş ödemesi yapıldığını söyledi.

Sezen, hak ediş şeklinde ödeme yapılması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını, salgın sürecinde ise mağduriyetin en üst seviyeye çıktığını söyledi.

‘VEKİL BUL’ DENİYOR

Birçok aile hekiminin hastalık sebebiyle normal mesaisini yapamadığını anlatan Sezen, “Böylesine bir dönemde bile yerlerine çalışacak hekim ya da aile sağlığı elemanı bulmaları isteniyor. Bulamazlarsa çalışamadıkları gün kadar kesiliyor.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aile Hekimleri çok dertli: Koronavirüse yakalanan doktora... Sonraki Haber >>

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

#AhmetiSeviyorum

#AhmetiSeviyorum

Virüs hesapları

Virüs hesapları

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Hindistan'da corona manzarası

Hindistan'da corona manzarası

Son an da kurtuluş

Son an da kurtuluş

Kadın çalışan kahraman oldu

Kadın çalışan kahraman oldu

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:03:46