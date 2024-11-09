Aile hekimleri ilaç yazamayacak mı? Bakandan açıklama geldi

-Birkaç ay içinde bu çok daha belirgin olarak görülebilecektir. Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor.







-Çeşitli sosyal mecralarda aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı, ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı şeklinde iddialar dile getiriliyor. Şunu net ifade edeyim, Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor.







-Bilakis Sağlık Bakanlığı olarak akılcı ilaç uygulamalarına teşvik ediyoruz. Akıllı ilaç kullanımına katkı sağlayan aile hekimlerimizin de maaşlarına ilave bir teşvik ödemesi yapıyor ve hekimlerimizi de destekliyoruz.





-Akılcı olmayan ilaç kullanımı, insanların bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlanmasına veya uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına sebep veriyor. Akıllı aile hekimliği uygulamasında özellikle hastalık yüküne göre çalıştık.







Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimleri yönetmeliğinin ardından aile hekimlerinin ilaç yazamayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor." dedi.Aile hekimliğinin entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde işlevsel olarak yapılandırılmasının önem arz ettiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bunun için de bir yönetmelik hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. Göreceksiniz ki bu yönetmelik sonuçları itibarıyla eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı da sağlık çalışanlarımızı da memnun edecektir." diye konuştu.Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:Hedefin hastaların tanısına göre en uygun ilaç, uygun dozda ve bir sürede kullanılması olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:-Bu nedenle özellikle toplumumuzun, ilaç kullanmadan önce hekimimize danışmanız gerektiğini bilmesini istiyorum. Öyle yakınlarınızın tavsiyesiyle ilaç kullanmamanızı, maalesef çoğunluğumuzun evinde kullanılmamış veya yarım kullanılmış ilaçlar mevcuttur. O nedenle lütfen aile hekiminizin önerileri doğrultusunda ilaç kullanmanızı önemsiyorum.Aile hekimlerini hastanelerle entegre ediyoruz. O nedenle hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları oluşturuyoruz.-Kendi hastalarına randevu alabilecek hale getiriyoruz. Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşımla aile hekimliği üzerinden bir başlangıç yaptık. Başarı kriterini net bir şekilde ortaya koyduk. İyi hekimlik yapan aile hekimlerimizin gelirini arttırıyoruz. Onları bizlerin ve toplumun baş tacı olarak görüyoruz.