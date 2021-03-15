Samanyolu Haber /Gündem / Aile hekimlerinden 'siyah önlük' eylemi /15 Mart 2021 11:27

Aile hekimlerinden 'siyah önlük' eylemi

Türkiye'de görev yapan Aile Hekimleri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle 'Sİyah önlük' eylemi başlattı.

SHABER3.COM

14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram olarak kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının hakedişleri ve iyileştirmelerinin yerini bulmasını talep ettiklerini ifade eden Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Özer, "Hak ettiğimiz bayramı kutlayana dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı, hız kesmeyen Kovid-19 pandemisiyle beraber sağlık çalışanlarının artan sorunlarının gölgesinde kaldı. Son bir yılda 140’ı hekim olmak üzere 387 sağlık çalışanı Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Hak ettiğimiz bayramı kutlayana dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, sendika olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram olarak kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının hakedişleri ve iyileştirmelerinin yerini bulmasını talep ettiklerini kaydeden Özer, "Hak ettiğimiz gibi beyaz önlüklerle bayramımızı kutlamak yerine, yıllarca süregelen hakediş kayıplarımız telafi edilinceye kadar, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Hekimlerin talepleri şu şekilde:

  • Hekim maaşları yoksulluk sınırının altındadır ve ek zam zorunludur.
  • Hakedişler ivedilikle en fazla 2 bin kayıtlı kişi baz alınarak hesaplanmalı ve kayıtlı kişi sayısı da belli bir planlama dahilinde bu seviyelere çekilmelidir.
  • Sağlıkta etkin ve uygulanabilir şiddet yasası bir an önce çıkartılmalıdır.
  • Sağlık yöneticilerinin keyfekeder hukuksuz uygulama ve talepleri ile aile hekimliği çalışanlarına mobbing düzeyindeki uygulama ve taleplerine son verilmelidir.
  • Aile hekimliği birimlerinin kadro eksikliği atamalarla giderilmeli ve 657 sayılı kanun kapsamında istihdam modeline geçilmelidir.
  • Hekimlerin rapor yükünden kurtarılması için yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.
  • Aile Sağlığı Merkezleri kamu tarafından inşa edilmeli ve uygunsuz fiziki koşullarda sağlık sunumu yapılması sonlandırılmalıdır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aile hekimlerinden 'siyah önlük' eylemi Sonraki Haber >>

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:18:01