Aile hekimlerinden 'siyah önlük' eylemi

Hekim maaşları yoksulluk sınırının altındadır ve ek zam zorunludur.

Hakedişler ivedilikle en fazla 2 bin kayıtlı kişi baz alınarak hesaplanmalı ve kayıtlı kişi sayısı da belli bir planlama dahilinde bu seviyelere çekilmelidir.

Sağlıkta etkin ve uygulanabilir şiddet yasası bir an önce çıkartılmalıdır.

Sağlık yöneticilerinin keyfekeder hukuksuz uygulama ve talepleri ile aile hekimliği çalışanlarına mobbing düzeyindeki uygulama ve taleplerine son verilmelidir.

Aile hekimliği birimlerinin kadro eksikliği atamalarla giderilmeli ve 657 sayılı kanun kapsamında istihdam modeline geçilmelidir.

Hekimlerin rapor yükünden kurtarılması için yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.

Aile Sağlığı Merkezleri kamu tarafından inşa edilmeli ve uygunsuz fiziki koşullarda sağlık sunumu yapılması sonlandırılmalıdır.

14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram olarak kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının hakedişleri ve iyileştirmelerinin yerini bulmasını talep ettiklerini ifade eden Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Özer, "Hak ettiğimiz bayramı kutlayana dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı, hız kesmeyen Kovid-19 pandemisiyle beraber sağlık çalışanlarının artan sorunlarının gölgesinde kaldı. Son bir yılda 140’ı hekim olmak üzere 387 sağlık çalışanı Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Hak ettiğimiz bayramı kutlayana dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, sendika olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram olarak kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının hakedişleri ve iyileştirmelerinin yerini bulmasını talep ettiklerini kaydeden Özer, "Hak ettiğimiz gibi beyaz önlüklerle bayramımızı kutlamak yerine, yıllarca süregelen hakediş kayıplarımız telafi edilinceye kadar, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.Hekimlerin talepleri şu şekilde: