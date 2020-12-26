Samanyolu Haber /Gündem / Aile içi arazi kavgası: 5 ölü /26 Aralık 2020 16:28

Aile içi arazi kavgası: 5 ölü

Arazi anlaşmazlığını gidermek için bir araya gelen ailelerin kavgasında 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa’da akraba olan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.  Bozova karayolu üzerindeki Remzi Mahallesi’nde yaşanan kavga öncesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandı.

Öğle saatlerinde aralarındaki husumeti gidermek için bir araya gelen Avcı ve Polat aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahların kullanılmasıyla farklı boyut aldı. 

Jandarmanın müdahale ettiği kavgada üçü olay yerinde olmak üzere iki kişi hastaneye kaldırılmasının ardından müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Kavgada ölen kişilerin Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat olduğu belirtildi. Hastanede tedavileri süren 3 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.
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