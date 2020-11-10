Aile içi kriz çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Instagram hesabı üzerinden istifa etmesinin, “Albayrak ile Erdoğan ailesi içinde de krize neden olduğu” belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Albayrak’ın bu şekilde istifasını ‘gayri ciddi’ olarak nitelendirdiğine” dikkat çekilirken, Albayrak’ın da Erdoğan’a, “Beni görevden alamazsın, ben istifa ederim” mesajını verdiği dillendiriliyor.

Erdoğan’ın, “gerek Cumhur İttifakı’nın oy oranını korumak, gerekse ekonomi göstergelerini normale döndürmek” amacıyla geniş çaplı bir revizyona gideceği belirtilirken, Erdoğan’ın ayrıca Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte “Türk-ABD ilişkilerini yeniden inşa etmek istediği” de konuşuluyor.





Albayrak’ın, cumartesi günü Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınması yerine de Naci Ağbal’ın atanmasıyla, Instagram hesabı üzerinden istifa etmesinin, “Albayrak ile Erdoğan ailesi arasında krize neden olduğu” belirtiliyor.





Albayrak’ın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine görev değişikliği düşündüğünü açıklamasının ardından ani bir kararla Instagram hesabından istifasını duyurduğuna” dikkat çekilirken “Albayrak’ın bu hareketinin Erdoğan’ı kızdırdığı, aile içinde de bu nedenle küçük çaplı kriz yaşandığı” ileri sürülüyor.





Erdoğan’ın Albayrak’ın “sosyal medya hesabı üzerinden istifa etmesine sinirlendiği, ‘Böyle gayri ciddi istifa olmaz’ tepkisini gösterdiği” iddia edilirken, Albayrak’ın da “Erdoğan’ın kendisine görev değişikliğini duyurduktan sonra karara tepki gösterdiği, sosyal medya paylaşımıyla birlikte Erdoğan’a, ‘Sen beni görevden alamazsın, ben istifa ederim’ mesajını verdiği” dillendiriliyor.





Erdoğan’ın, yaz başından bu yana, salgınla beraber artan ekonomik krizin üzerine kabine değişikliği yapmak istemesi ancak bu süreçte Bakan Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomik paketinin (YEP) sonuçlarını beklediği, YEP’in programının da tutmamasıyla birlikte kabine değişikliğinde karar kıldığı ifade ediliyor. İstifanın perde arkasında “ABD seçimlerinin de etkisinin olduğu” belirtiliyor.





Erdoğan’ın da “Türkiye ve ABD arasındaki ekonomi ilişkilerini yeniden inşa etmek amacıyla hızla harekete geçtiği, daha önce ‘Trump ile yakın ilişkiler kuran Albayrak’ı bu nedenle de görevden almak istediği” konuşuluyor.





SOYLU GÜÇLENDİ

Kulislerde, “Albayrak ile uzlaşmazlık yaşayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da görevden alınacağı” da konuşuluyor. Ancak Albayrak’ın istifasının “Soylu’nun AKP içindeki gücünü artırdığına” da dikkat çekiliyor.





AKP’liler de aynı Soylu’da olduğu gibi “Erdoğan’ın Albayrak’ın istifasını da kabul etmemesi için Erdoğan’ı ikna etmeye çalıştıkları” belirtiliyor.





Erdoğan’ın, “Albayrak’ın istifasıyla kamuoyunda Albayrak ve Erdoğan aileleri arasında bir kriz var algısının oluşmasını istemediği, konuyu bu nedenle soğutmaya çalıştığına” da dikkat çekiliyor.