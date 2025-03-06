Aile içi taciz patlamasını ortaya çıkarmıştı: Prof. Dr. Zoroğlu’na 25 yıl hapis





Fincancı: ‘Uygulanan Yöntem Doğru’





40 Yakın İhbarda Bulunmuş

Bu arada Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun Facebook’ta geçen yıl yapmış olduğu paylaşım, ünlü psikiyatristin başına gelenleri özetler nitelikte. İşte Zoroğlu’nun Facebook sayfasında paylaştığı notlar:









Eski İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı olan ve KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, toplumdaki ensest patlamasının fark edilmesi için çalışmalar yapıyordu. Türkiye’nin sayılı başarılı çocuk psikiyatristlerinden Prof. Dr. Zoroğlu’nun avukatları, aile içi taciz vakasını ortaya çıkardığı ve siyasilerle bağlantısı olan bir ailenin kumpası sonucu tutuklandığını açıklamıştı. Zoroğlu’nun, çocuk hastalarına Ketamin adlı ilaç verip manipüle etttiği iddia ediliyordu.Bold Medya'da yer alan habere göre Zoroğlu ve ona yardım ettiği öne sürülen 5 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı müfettişleri hazırladıkları raporda, aileleri tarafından cinsel istismara uğradığı kanıtlanan çocukların durumundan bahsetmeyerek, Salih Zoroğlu’nun kullandığı tanı, teşhis ve tedavi yöntemlerinin etik olmadığını açıklamıştı.Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı olduğu dönemde, aile içi cinsel istismar üzerinde yıllardır başarılı çalışmalar yürüten Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun uyguladığı tedavi yöntemi konusunda destek vermişti. Fincancı, katıldığı bir televizyon yayınında, olayı tüm yönleriyle araştırmadan Zoroğlu’nun hedef tahtasına oturtulmasını eleştirmişti. Bu tür haberlere temkinli yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Fincancı, haberi yayınlamadan önce meslek örgütlerine danışmanın daha doğru olacağını söyledi. Fincancı, ‘‘Araştırmacı gazetecilik, tek yönden bakmak değil, tüm yönlerini araştırarak doğruyu bulmaya çalışmaktır.’’ açıklamasında bulunmuştu.Prof. Dr. Salih Zoroğlu, ÇKB isimli bir çocuk hastanın intihara teşebbüs etmesinin ensestten kaynaklandığını belirterek, anne-babanın tutuklanması gerektiğini ve en az kırk tane ihbarda bulunduğunu açıklamıştı. Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, Emniyet’teki ifadesinde “30 senedir ensest ve travma hastaları ile çalışıyorum, 2 yıldır toplumda patlama olduğunun kimse tarafından fark edilmemesinin derdi içerisindeyim. Bundan ötürü riskli tedaviler yaptığımı fark ediyorum, fakat teknik anlamda hiçbir yanlışlık yok. Tek sorun bunların doğru olduğunu gösterecek meslektaş desteğinden yoksunum.” dedi.