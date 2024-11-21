Ailenin itirazları reddedildi: Cem Gariboğlu soruşturmasında karar

İstanbul Başakşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut’u vahşice katleden ve ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ilişkin iddialar ve Karabulut ailesinin talebi üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmıştı.





Uzun yıllardır Cem Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği, yurtdışına kaçtığı, estetik operasyonlar geçirdiği ve kimlik değiştirdiği iddia ediliyordu.





Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat verdi. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'den alınan ağız içi sürüntü ve kan örnekleriyle karşılaştırıldı. Örneklerin anne ve baba ile birebir aynı DNA profiline ait olduğu ortaya çıktı.





POŞETTE KAN BULUNMUŞTU

Ayrıca, mezardan çıkan poşette bulunan kanın insana ait olmadığı belirlenmişti.





AİLENİN TÜM İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Münevver Karabulut’un ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı son kararı verdi. Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.