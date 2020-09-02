Ailesi 500 bavulla tatile geldi

Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait 'Katara' isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta yoğun bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için hazırlandı.







Üst düzey önlem alındı





Katar kraliyet ailesi için Milas - Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı. kraliyet ailesine ait Jumbo jet ile gelen ailesi için havalimanından, Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzargahında üst düzey önlem aldı. Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.





Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi. Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.





Katar kraliyet ailesine mensup ailenin Bodrum’da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.