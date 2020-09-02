Samanyolu Haber /Gündem / Ailesi 500 bavulla tatile geldi /02 Eylül 2020 09:53

Ailesi 500 bavulla tatile geldi

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü.

SHABER3.COM

Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait 'Katara' isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta yoğun bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için hazırlandı.

Üst düzey önlem alındı

Katar kraliyet ailesi için Milas - Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı. kraliyet ailesine ait Jumbo jet ile gelen ailesi için havalimanından, Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzargahında üst düzey önlem aldı. Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.

Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi. Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.

Katar kraliyet ailesine mensup ailenin Bodrum’da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ailesi 500 bavulla tatile geldi Sonraki Haber >>

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

tatilcilere ayı sürprizi

tatilcilere ayı sürprizi

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:59