Samanyolu Haber /Dünya / Ailesi Korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar /19 Ağustos 2020 13:06

Ailesi Korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Amerikalı oyunca Sharon Stone, Amerika’da son dönemle artan vak'a sayıları ve ölüm oranları ile ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili, “Ne yaparsanız yapın, bir katile oy vermeyin.” diyerek, Joe Biden ve Kamala Harris’e oy verilmesi çağrısı yaptı.

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelede iyi durumda olan ülkelerin hepsinin liderlerinin kadın olduğunu vurgulayan Sharon Stone, "İçinde bulunduğunuz durum bu. Bunu değiştirecek tek şey oy vermeniz ve Biden ile Kamala Harris için oy vermeniz. Çünkü lider konumdaki kadınlar, biz ailelerimiz için, yaşamak için savaşacağız. Çünkü Covid’le mücadelede iyi durumda olan ülkeler kadın liderlerin olduğu ülkeler. Lütfen oy verin, ne yaparsanız yapın bir katile oy vermeyin." dedi.

"HEMŞİRELER TEST OLAMIYOR, ÇÜNKÜ TEST YOK"

Büyükannesini Covid-19’dan kaybettiğini anlatan Stone, şu an kız kardeşi ve kız kardeşinin eşinin de Covid-19 yüzünden ölüm-kalım savaşı verdiğini belirtti. 

Stone, ABD’de hastanelerde yaşanan test krizini şu sözlerle dile getirdi: "Ablam ve eniştem olabildiğince evde kaldılar. Size neden olduğunu söyleyeyim. Yaşadıkları Montana’da semptomunuz yoksa test olamıyorsunuz ve test sonucunuzu da 5 gün alamıyorsunuz. Ve temas ettikleri son beş ayda 2 kalp krizi, kalp stenti ve kalp pili olan annem gibi insanlar, test olamadılar çünkü asemptomatik olma ihtimalleri olduğu halde test olamadılar. Onlarla hastanede ilgilenen hemşireler test olamıyorlar, çünkü test yok. Hemşireler hayatlarını riske atıyor ve test olamıyorlar. O hastanedeki stres, baskı, yorgunluk, mahkeme salonunda silah taşıyıp ‘maske takmamanın özgürlükleri’ olduğunun söyleyen insanlarla karşılaşıyor."
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