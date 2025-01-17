Samanyolu Haber /Gündem / Ailesini katleden polis kendini nasıl savundu: İşte ifadesi! /17 Ocak 2025 10:36

Ailesini katleden polis kendini nasıl savundu: İşte ifadesi!

Adana’da ve Mersin’de aile katliamı yapan polisin ifadesinde, "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Polis çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, karısını öldürmeden önce işkence yaptığı öne sürüldü.

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İddiaya göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi’nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti.

Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bunun üzerine Mehmet Tehçi eşini ve ailesini öldürme kararı aldı.

KARISINA ÖNCE İŞKENCE ETMİŞ, SONRA ÖLDÜRMÜŞ
Tehçi sabah kalktığında, eşi Ferdane Tehçi’ye (37) ters kelepçe taktı. Ardından karısını soyan Mehmet Tehçi, uzun bir süre jopla karısını dövdü. Bir süre sonra Mehmet Tehçi karısının boğazını keserek öldürdü.

KAHVALTI SOFRASINDA KAYINVALİDESİNİ, KAYINBABASINI VE EŞİNİN HALASINI ÖLDÜRDÜ
Polis memuru Mehmet Tehçi, eşini öldürdükten sonra 2 çocuğunu da alarak kayınbabası Yusuf Tehçi’nin evine geldi.

Polis memuru Mehmet Tehçi, burada Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi’yi boğazını kesip, kayınbabasının kız kardeşi Semihe Tehçi’yi de kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ KAYINBİRADERİNİ CANİCE KATLETTİ
Mehmet Tehçi kayınvalidesini, kayınbabasını ve kayınbabasının kız kardeşini öldürdükten sonra, kayınbiraderi İsmail Tehçi’yi (40) öldürmek için yola koyuldu. Matematik öğretmeni olan İsmail Tehçi’yi çalıştığı etüt merkezinden "önemli bir konu konuşacağız" bahanesiyle gidip aldı.

Polis memuru Tehçi, çocukları araçtayken kayınbiraderinin ayağına sıktı. Mehmet Tehçi, daha sona ormanlık alana götürdüğü kayınbiraderini önce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı sonra da beylik tabancası ile başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü.

OSMANİYE’YE AKRABALARINI ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANDI
Tehçi daha sonra Osmaniye’de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye’ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde Adana’da 3 kişinin bir evde öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye’ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE CİNAYETLERİ İŞLEMİŞ
Polis Mehmet Tehçi’nin karısı Ferdane Tehçi’ye işkence edip öldürdüğü sırada çocuklarını yan odaya koyduğu, daha sonra çocukları da alarak Adana’ya geldiği öğrenildi.

Tehçi, kayınvalidesini, kayınbabasını ve kayınbabasının kız kardeşini öldürürken çocuklarını araçta beklettiği, kayınbiraderini öldürürken ise çocukların arabada beklediği öne sürüldü.

POLİSTEN ’PİŞMANIM’ SAVUNMASI
Emniyetteki sorgusunda da Mehmet Tehçi’nin "Bunalımdaydım, bir anlık sinir ve öfke içinde ailemi katlettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tehçi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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