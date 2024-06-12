Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre geçen ay ailesini katledip intihar eden özel harekat polisi Veysel Öztürk'ün, Sinan Ateş cinayetiyle bağlantılı olarak ismi sıkça gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Öztürk'ün yanmış bir dizüstü bilgisayarı da bulunmuştu.









Öztürk’ün, geçen yıl temmuz ayında Özel Harekat Daire Başkanlığı’ndan Hatay Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne tayin edildiği, Mart 2024’te ise Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Silah Patlayıcılar Büro Amirliği’ne atandığı belirtildi.









Geçici görevlendirme ile deprem bölgesine giden Veysel Öztürk, 14 Mayıs'ta izinli olarak geldiği Ankara'daki evinde dehşet saçtı. Eşi Hasret Öztürk ve çocukları 13 yaşındaki Mustafa ile 15 yaşındaki Nisa Nur’u öldürdükten sonra intihar eden Öztürk’ün, bıraktığı intihar notunda ekonomik sorunlarından bahsettiği öğrenildi. Evde bulunan dizüstü bilgisayarı ise yanmış halde bulundu.Öztürk çiftinin yan komşusu Gülşen Akdemir, "Eşiyle boşanma aşamasında olduklarını duyduk. Silahına susturucu takmış. Kendilerini tanırdık, burada 10 senedir komşumuzdu. Daha önce hiç kavgalarını görmemiştik," diyerek olayın şokunu paylaştı.Sözcü gazetesinden Hazar Dost’un haberine göre, Veysel Öztürk, Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un yakın arkadaşıydı. Sosyal medyada da Öztürk’ün Kılavuz ile birçok fotoğrafı bulunuyor. Emniyet kaynakları, Öztürk’ün Hatay’daki görevlendirilmesinin, Sinan Ateş cinayeti sonrası özel harekatta Kılavuz’a yakın isimleri dağıtma amacı taşıdığını belirtti.MHP’nin gençlik örgütü Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çukurambar semtinde öldürülmesi, MHP içinde büyük yankı uyandırdı. Cinayet soruşturmasında adı geçen ve cinayet sırasında MHP’nin Mersin milletvekili olan Olcay Kılavuz, bu olaydan sonra parti içinde tartışmaların odağı haline geldi.Sinan Ateş’in yakın çevresi, cinayette Olcay Kılavuz’un rolü olduğunu öne sürüyor. Halk TV’ye konuşan Kılavuz, bu iddiaları bir yıl sonra reddetmiş ve MHP’deki görevinden alınmıştı. Ancak Kılavuz’un ismi hala gündemden düşmüyor.