Samanyolu Haber /Ekonomi / Air India çıldırmış olmalı /14 Şubat 2023 22:09

Air India çıldırmış olmalı

Hindistan hava yolu şirketi Air India, ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 220, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan ise 250 uçak sipariş etti.

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Rekor uçak siparişiyle ilgili Boeing'den yapılan açıklamada, Air India'nın filosu için 190 adet 737 MAX, 20 adet 787 Dreamliner ve 10 adet 777X modeli uçaklardan sipariş ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Boeing ve Air India arasındaki anlaşmanın ilave 50 adet 737 MAX ve 20 adet 787-9 için opsiyonları da içerdiği aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu siparişin 34 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Airbus'tan da 250 uçak sipariş etmişti

Öte yandan, Avrupalı uçak üreticisi Airbus da Air India'nın 250 yolcu uçağı sipariş ettiğini bildirmişti.

Hindistan Havayollarının sahibi Tata Sons'un Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, Airbus şirketi ile 40 geniş gövdeli A350, 210 dar gövdeli A320 neo uçağının alımına ilişkin anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Böylece Air India, toplamda 470 adet Boeing ve Airbus uçağı sipariş etti.

"ABD imalatta dünyaya liderlik edebilir ve edecek"

ABD Başkanı Joe Biden da Air India'nın Boeing uçaklarını alımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Air India ile Boeing arasındaki "tarihi" anlaşmayı duyurmaktan "gurur duyduğunu" belirten Biden, "ABD imalatta dünyaya liderlik edebilir ve edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, söz konusu satın almanın 44 eyalette 1 milyonu aşkın kişi için istihdamı destekleyeceğini aktardı.

Başkan Biden, söz konusu anlaşmanın ABD ile Hindistan arasındaki ekonomik ortaklığın gücünü de yansıttığını kaydetti.
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