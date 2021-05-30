Samanyolu Haber /Dünya / Airbnb CEO'su: İş seyahatleri eskisi gibi olmayacak /30 Mayıs 2021 11:21

Airbnb CEO'su: İş seyahatleri eskisi gibi olmayacak

Airbnb CEO'su Brian Chesky, seyahat taleplerinin yeniden artmaya başladığını söyledi. Öte yandan Chesky, iş seyahatlerinin Koronavirüs pandemisi öncesindeki hâline dönmesini beklemediğini ekledi.

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CNN'e konuk olan Airbnb CEO'su pandemi sonrası seyahatlerle ilgili öngörülerini paylaştı. Chesky "İş seyahatleri öldü demiyorum ancak bildiğimiz hâliyle geri dönmeyecek. Bunun nedeni bir toplantı için uçağa binmeyi gerektirecek kıstaslar yükseldi" dedi.

Chesky, pandemiyle geçen bir yılın sonunda insanların işleriyle ilgili pek çok meseleyi uzaktan da çözebileceklerini anladıklarını söyledi ve şöyle devam etti: "Artık insanların esnekliği var. Çalıştıkları, yaşadıkları ve seyahat ettikleri yerlerde esnekler ve şimdi hepsini birleştiriyorlar" 

Airbnb, seyahatlerin geleceğinin "esneklikte" olduğunu söyledi. Şirket, gelecek haftadan itibaren hem misafirler hem ev sahipleri için 100'den fazla güncelleme sunacağını açıkladı. Chesky, 2021'in ilk çeyreğindeki rezervasyonların dörtte birinin 28 gün ve daha uzun kalmalı seçenekler olduğunu söyledi. 

 
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