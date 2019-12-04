Airbus 16 çalışanını 'Casusluk' gerekçesiyle kovdu









Alman-Fransız ortaklığıyla kurulan ve İngiltere, İspanya ve Hollanda'nın da ortak olduğu şirket askeri ve sivil uçak üretimi yapıyor.





Kokpitaero'nun haberine göre Airbus, Alman Silahlı Kuvvetleri'ne (Bundeswehr) yönelik askeri sözleşmelere ilişkin endüstriyel casusluk yaptıkları gerekçesiyle 16 çalışanının işine son verdi.





Havacılık devinin eylül ayında Alman ordusunun iki alım ihalesine ait dökümanlarda bir usülsüzlük olduğu şüphesini yetkililere bildirmesinin ardında Münih savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.





Alman Ordusu için sanayi casusluğu yaptığı gerekçesiyle 90 Airbus çalışanı sorgulanmıştı.





Sanayi casusluğu şüphesiyle açılan soruşturmada çalışanların Alman ordusunun satın almayı planladığı iletişim sistemleriyle ilgili dökümanlar gibi normalde sahip olmamaları gereken belgelere sahip oldukları ileri sürülmüştü.