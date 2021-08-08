Ajanslar tutuklandı demişti ama elini kolunu sallayarak geziyor

AA, DHA ve İHA TUTUKLANDI DEMİŞTİ AMA...





Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA), İhlas Haber Ajansı (İHA) Erol Uygun'un tutuklandığı yönünde haber servis etmişti.





EROL UYGUN NE DEMİŞTİ?



Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun, gazetecileri ve sosyal medya paylaşımları yapanları tehdit etti. Uygun’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, “İlle de bizi, beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda” denildi.



“SİZİN DEVLETİNİZ BENİM KARDEŞİME NE YAPABİLİR?”



Paylaşımlarda, şu ifadeler kullanıldı: “Kardeşime yapılan uygunsuz iftiralardan arınacaktır. Sabır diliyoruz sadece! Bu boş beleş gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Medya farelerini tek tek ben bu olaydan sonra kişisel görüşeceğim onlarla. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Diz çöktüreceğim hepsine diz. Analarından erdiği sütü haram edeceğim onlara haram. Sadece bu olay aydınlatıldıktan sonra görüşmek üzere. Köpek gibi yalvaracaklar. Köpek tasmasıyla gezdireceğim o fareleri ben sokakta. Sizin devletin benim yumruğum kadar etmez. Sizin devletiniz, sizin halkınız benim kardeşime ne yapabilir? Suçsuz yere kimse kimseye bir şey yapamaz. İlle de bizi, beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm. Ben abisi olarak her zaman ve her koşullarda yanında olmaya devam edeceğim. Sizin burada yazdığınız yorumlar beni durduramaz boşuna. Ama sizi bulursam tasmayla gezdiririm önce o büyüklerinizden başlarım, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda.”



Ağabeyi Erol Uygun ise sosyal medyadan gazetecileri ve bu paylaşımları yapanları tehdit ederek, "Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim. Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta"



ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA DA TEHDİTLER SAVURMUŞTU





20 Ocak 2021 günü artık mevcut olmayan başka bir Instagram hesabından açıklamada bulunan Ümitcan Uygun'un abisi olduğunu söyleyen şahıs, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullanmıştı.



"Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.