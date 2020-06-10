Ajda Pekkan'ı 367 kişi izliyor olamaz değil mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay boyunca sürecek “İstanbul Yeditepe Konserleri”nin ilk gününde Ajda Pekkan konseri YouTube üzerinden canlı yayınlandı.

İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalından yayınlanan konser saat 21.00’de başladı.

367 İZLENME İLE BAŞLADI

Ancak konserin izlenme sayıları dikkat çekti. İlk önce komedyen Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz, konser devam ederken Twitter’dan yaptığı paylaşımda “367 kişi izliyor olamaz di mi?” diye yazdı. Yılmaz’ın paylaşımı yaptığı saat 22.42 idi.









Saat gece yarısını geçtiğinde ise bir başka paylaşım daha yapıldı. Saat 00.11’de yapılan paylaşımda ise konseri bin 967 kişinin izlediği bilgisi verildi.











Saat 02.00 itibariyle konserin yayınlandığı sayfada izlenme sayısı 4 bin 350’ye ulaştı. İzlenme sayısındaki bu ani artışa sosyal medyada yapılan paylaşımların neden olduğu tahmin ediliyor.









YAKLAŞIK 60 İSMİN KONSERİ OLACAK





İletişim Başkanlığı’nın daha önce yaptığı duyuruya göre “İstanbul Yeditepe Konserleri”nde yaklaşık 60 isim sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00’de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.





Kuruçeşme’de gerçekleştirilecek “İstanbul Yeditepe Konserleri”nin ilk 10 gününde Pekkan’ın ardından sırasıyla Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.