Samanyolu Haber /Gündem / AK Gençlik Ocakları Derneği başkanı tutuklandı /12 Temmuz 2024 19:40

AK Gençlik Ocakları Derneği başkanı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nın logosunu kullanarak kart bastıran AK Gençlik Ocakları’ Derneği genel başkanı Ferhat Aydoğan hakkında 3 farklı suçtan soruşturma açıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan'ın tutuklandığını duyurdu.

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Ali Yerlikaya duyurdu: İçişleri Bakanlığı logosunu kullanarak kart basan AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı
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İçişleri Bakanlığı’nın logosuyla kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışan ‘AK Gençlik Ocakları’ adlı derneğin genel başkanı Ferhat Aydoğan tutuklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aydoğan'ın tutuklandığını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

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