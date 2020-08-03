Samanyolu Haber /Gündem / Ak meczuplar birbirine girdi /03 Ağustos 2020 11:15

Ak meczuplar birbirine girdi

İnternethaber.com sitesinin sahipleri olan AKP'li Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın belediye vurgunu yaptığını söyleyen bir başka aktrol Fatih Tezcan, "Noktası virgülüne kadar bütün planlarınızdan haberim var" derken, Süleyman Özışık ise "Benim adımı o pis ağzına alma meczup!" ifadelerini kullandı.

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Fatih Tezcan geçtiğimiz yıllarda 'internethaber' sitesi sahipleri Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşlerin belediye vurgunu yaptığı iddiasını dile getirmişti. Tezcan, Özışık kardeşlerin AKP’li belediye başkanlarına şantaj yaparak tehdit ettiğini ve bu yolla maddi kazanç elde ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir yazar gidiyor bir belediye başkanını tehdit ediyor, onun ardından seminer dizisi veriyor ilçede! ‘Belediye başkanı görevden alınacak’ diye yazıyor ağabeyi internet sitesinde, kardeşi diyor ki; 'Abim öyle yazıyor ama benim site ile ilgim yok' diyor. 'Ne yapmak lazım' diyor buna belediye başkanı, 'Burada bir seminer yapalım' diyor, iki kişi... 400 bin lira paralar... 'Bu dönem olmaz ama' diyor belediye başkanı 'Yeni dönemde'... 'Yoksa devam edeceğiz yazmaya' diyor, belediye başkanı da çıkarıyor veriyor 200, 300, 400 bin lira. Bunu alan yazar her gün namus satıyor medyada..."

Özışık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim ben açık ve net söylüyorum. Ben Twitter'da yazdığını mahkemede inkar eden ve önüne gelene iftira atan Fatih Tezcan gibilerle aynı gemide değilim. Sizi takip ediyoruz diyenler onu takip ediyorsa lütfen beni takip etmesin. Allah için beni takibi bırakın, istemiyorum" dedi.

"Bölücülük yapmayın, fitne çıkarmayın"

Özışık'a yanıt veren Fatih Tezcan ise "Bölücülük yapmayın, fitne çıkarmayın" derken şu paylaşımda bulundu: "Benim güçle ve isimlerle işim olmaz. Ben davaya, hakikate bakarım. Ve siz yanlış bir plan içindesiniz. Noktasına, vürgülüne kadar bütün planlarınızdan, stratejilerinizden haberimiz var. Son sabırlarım. Demedi demeyin. Bölücülük yapmayın. Fitne çıkarmayın."

"Benim adımı o pis ağzına alma" 

Süleyman Özışık ise son olarak Fatih Tezcan'ın tweetini alıntılayarak "Benim adımı o pis ağzına alma meczup! Önce adam ol, sana açtığım davaya katılmamak için kuyruğu kıstırıp kaçma. Gel mahkemeye attığın iftiranın hesabını ver. Benle ilgili elinde belge var da açıklamıyorsan namertsin. Buyur meydan senin!"

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