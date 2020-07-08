AKP'de sosyal medya bölünmesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı, diğer tarafta sosyal medya düzenlemesi yapılana kadar bu mecraları kullanmayacağını açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarı AKP’yi zamanlama açısından böldü.







Duvar’ın haberine göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını riski altında zor bir çalışma süreci geçiren Meclis’te AKP grubu çalışma başlattı. Teklifle ilgili son durumun bu hafta netleşmesi bekleniyor.







"ÜÇ-DÖRT MADDELİK BİR TEKLİF OLABİLİR"





Erdoğan’ın çağrısının üzerine harekete geçen AKP’de bir kesim yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi başta olmak üzere herkesin “evet” diyebileceği üç-dört maddelik sınırlı bir düzenlemenin Meclis kapanmadan gündeme getirilebileceğini söylüyor.





Bu görüşü savunanlar “Kişisel hakların ihlali ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki içeriklere yönelik” engelleme adımlarına iyi anlatılırsa muhalefetin de destek verebileceğini belirtiyor.





Bu kesim şu görüşü savunuyor: “Birçok ülkede bu zorunluluk getiriliyor. Türkiye’de de temsilci bulundursun. Bu şekilde kimsenin hayır diyemeyeceği birkaç madde de uzlaşabiliriz. Muhalefetin de aile, ahlak gibi kişisel hak ve özgürlükler konusunda ‘tamam’ diyeceği konular bunlar. Eğer uzlaşma sağlarsak Meclis kapanmadan önce hemen çıkarılabilir."





"SONBAHARA DA KALABALİR"





Ancak başka bir kesim ise uluslararası hukuk alanındaki gelişmeler de dikkate alınarak daha geniş bir yasanın sonbaharda çıkarılması gerektiğini iddia ediyor.





AKP içinde düzenleme ile ilgili Erdoğan’ın çağrısı doğrultusunda ne gerekiyorsa hızla yapılması gerektiğini savunanlar da var. Bu kesim uzlaşma aranmadan düzenlemenin gündeme getirilmesi görüşünde.





Eğer sosyal medya düzenlemesi gelmezse Meclis’in 15 Temmuz’dan sonra kapanması bekleniyor.