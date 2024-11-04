AK Parti 'Uygulamalar devam edecek' dedi, DEM Parti: Siyasi mesajınızı aldık

AKP'den DEM Partili Belediyelere Kayyım Açıklaması





AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı.



İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan gerekçeleri hatırlatan Güler, "İlgili durumlar değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanlığı, soruşturma ve kovuşturmanın, yürüttükleri işin kamu hizmeti niteliği de taşıdığı göz önünde bulundurularak geçici bir dönem için bu değerlendirmeler yapılmış. İlgili kişiler istinaf ve yargı süreçlerinde beraat edebilir ya da cezaları kesinleşebilir. Yargılamanın selameti açısından böyle bir görevlendirme takdir edilmiş" dedi.



Güler, sözlerine şöyle devam etti:



"Hukuk devleti içinde bu türden uygulamalar geçmiş dönemlerde de vardı, ilerleyen dönemlerde de takdir edilecektir. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir. Suç işleyen, ceza alan veya görevi sebebiyle soruşturma veya kovuşturmaya tabi bir durum söz konusu ise bu konuda Anayasamızın 127. maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığımız da gerekli takdir ve uygulamayı yapacaktır. Yasal düzlemde, hukuk çerçevesi içerisinde bu uygulamalar devam edecektir, ediyor da."





DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan İktidara 'Kayyım' Yanıtı! 'Siyasi Mesajınızı Aldık'





Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki yağarken, bu sabah DEM Parti'nin Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyım atandı. Batman Belediyesi önünde kayyım atanmasıyla ilgili konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bunun bir darbe olduğunu savunarak 4 Kasım tarihinin özellikle seçildiğini söyledi.



'BİLEREK 4 KASIM'I SEÇTİLER'



Hatimoğulları'nın açıklamaları şu şekilde:



"Polislerin TOMA'sıyla halkın iradesini çalıyorlar. Bugün 4 Kasım. 4 Kasım'da Eş Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın gözaltına alındığı darbenin yıl dönümüdür. Bunun yıl dönümünde yeniden bir darbeyi gerçekleştirmeleri yeniden bir mesajdır. Siyasi mesajınızı aldık.



'BUNLARIN İŞLERİ HİÇ BARIŞ OLMADI'



Geldiler el sıkıtlar iç barış sağlayacağız dediler. Bunların iç barış gibi bir derdi yok. Barış dediler, işleri hiç barış olmadı. Esenyurt'a kayyum atadılar. Şimdi de Batman, Mardin ve Halfeti'ye kayyum atadılar. Sanmasınlar ki halkımız, DEM Parti boyun eğecek. Darbeye karşı biz hep özgürlük diyeceğiz. Yapılana asla boyun eğmeyeceğiz."

