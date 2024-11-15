AK Parti'de Bahçeli ve Öcalan tartışması: Danışmandan Tayyar'a tepki





ERDOĞAN, ALTUN VE ÇELİK'E AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun veya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması gerektiğini belirten Tayyar, "Konuya açıklık getirilmezse, devletin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görmek için inisiyatif geliştirdiği anlaşılır. Başka bir ifadeyle, PKK’nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir. Bu konuda sessiz kalınacak her dakika, Cumhur İttifakı'na çok ağır siyasi fatura yükler. Hatırlatmış olayım" ifadelerini kullandı.







Şamil Tayyar'a yanıt veren Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, "Mehmet Uçum'un ne dediğini, Sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor. 'Müslüman ekmeğini yiyip, gavur kılıcını kuşanmak' diye tabir eder eskiler. Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun, bir yanda sen bir yanda Türköne. Herkes belli de siz kimsiniz!" şeklinde paylaşım yaptı.









Tayyar ise Oğan'a, "Soros’un Külliyedeki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum. Yaptığınız her türlü alçaklığın farkındayım. AK Parti’ye ve devlete istikamet veremeyeceksiniz, kirli emellerinize ulaşamayacaksınız. Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek. Sizi Sorosçular sizi" dedi.





Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.Gazete Duvar'da yer alan habere göre sosyal medya hesabından paylaşım Şamil Tayyar, "Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hukuk Politikaları Başkanı. MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor: 'PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor'. Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz. MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi halde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar" dedi.Tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da paylaşım yaptı.Köroğlu, "Eski bakan, eski meclis başkanı, eski vekil, eski MKYK üyesi sıfatıyla her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine parmak sallayıp fitne/fücur işler ile uğraşanlar bir bitmediler. Bir türlü Cumhur İttifakı'nı içlerine sindiremediler. Eski siyaset artıklarının kurduğu partilerde siyaset yapmaları hazımsızlıklarına iyi gelir" ifadelerini kullandı.