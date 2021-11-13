Samanyolu Haber /Gündem / AK Parti'de işler karıştı! AKP'den istifası kabul edilmeyen milletvekilini tehdit ettiler /13 Kasım 2021 17:57

AK Parti'de işler karıştı! AKP'den istifası kabul edilmeyen milletvekilini tehdit ettiler

AKP'den istifa eden ancak istifasının önüne geçilen AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, "AKP ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014’den sonra Şanlıurfa’nın kimyası değişti" dedi.

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Şanlıurfa’da yerel televizyondaki açıklamalarının ardından bugün sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, tehdit edildiğini açıkladı. Tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten Fakıbaba, “Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan sonra rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim. Suç duyurusunda bulundum ve konunun takipçisi olacağım. Haksızlığa karşı durmaktan ve adaleti savunmaktan asla geri durmayacağım” ifadelerini kullandı. 

İSTİFAMI ENGELLEDİLER
AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba yaptığı açıklamada “AKP ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014’den sonra Şanlıurfa’nın kimyası değişti” ifadelerini kullandı.

'TERÖR DEDİĞİM İÇİN UTANDIM'
Suruç’ta Şenyaşar ailesinden 3 kişinin AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından öldürüldüğü olayı ilk gün “terör” olayı olarak tanımladığı için utandığını belirten Fakıbaba, olay yaşandığında AKP genel merkezini arayarak olayın “terör” olayı olmadığı yönünde uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Fakıbaba, “Suruç’ta yaşanan olaya terör olayı denildiğinde utandım. Genel merkezi aradım, Suruç’taki olay terör olayı değil dedim. Ben daha önce o dükkana gittim. Videoları izledim, Şenyaşar ailesi beni çok güzel karşılamış. İlk gün ‘terörist’ dediğim için utandım. Cumhurbaşkanını ‘terör’ dememesi için, iki tarafa da baş sağlığı dilesin diye tembihledim” diye konuştu.

Fakıbaba, Esvet Şenyaşar’ın linç edilerek öldürüldüğü hastanenin içini görmediğini söyledi.
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