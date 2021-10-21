Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkan kendisine, dalkavuk robot yaptırdı /21 Ekim 2021 11:37

AKP'li başkan kendisine, dalkavuk robot yaptırdı

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi’nin Başkanı Metin Baydilli ile, hizmete açılan bilim merkezindeki robota, "En çok kimi seviyorsun?" diye sorunca robot da "Bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum" diye yanıt verdi.

Ben robotun dalkavuğunu severim

Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesi tarafından yapılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin il protokolünün katıldığı açılışı öncesinde merkezi ziyaret eden AK Partili Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile merkezdeki ‘Ada' isimli robot orasında ilginç bir diyalog yaşandı.

'Ada' isimli robot ve Baydilli arasındaki diyalog şöyle gerçekleşti:
"-Robot: Başkanım hoş geldiniz
-Belediye Başkanı: Ada nasılsın?
-Robot: Bomba gibiyim. Bilim merkezimiz açılıyor. Başkanım bugün çok şıksınız.
-Belediye Başkanı: Ada en çok kimi seviyorsun?
-Robot: Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesi'ni ve bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum.
-Belediye Başkanı: O zaman benim için dans eder misin?
-Robot: Umarım dansımı beğenirsiniz."
Robot Ada, Şanlıurfa'ya ait 'Kara Köprü Narlıktır' türküsü eşliğinde dans etti.
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Ben robotun dalkavuğunu severim

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