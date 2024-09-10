AK Partili Ensarioğlu'ndan çarpıcı Narin açıklaması:

- Ayrıca o gün, köyün gençleri de iki gün sonra olacak düğünün davetiyelerini dağıtmak için civar köylere gitmiş. Bunlar, Narin’in “görmemesi gereken” bir şey gördüğü için, amcası Salim Güran tarafından öldürülmüş olabileceği düşüncesini akla getiriyor. Henüz bunları reddediyor kendisi.





Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin "Aile dostlarımız" sözleri tepki çeken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, cinayete ilişkin yeni açıklamalar yaptı.Sarbestiyet'ten Onur Erkan'a konuşan Ensarioğlu, "Soruşturmada gizlilik var. Konu çok hassas. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız" sözlerinin DEM Partililer tarafından "siyasi kazanç elde etmek için" çarpıtıldığını savundu.Ensarioğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:- Narin kızımızın canice öldürüldüğü bu acı olayı, siyasi tartışmalara çekmek isteyenler tarafından sözlerim çarpıtıldı. Soruşturma gayet ciddi bir şekilde yürütülüyor. Narin kızımızın otopsisinde alınan bulguların Adli Tıp’taki detaylı incelemelerin de tamamlanmasıyla düğümün çözülmesini sağlayacak. Soruşturma neticeye de ulaşacaktır, bu caniliği yapanlar ve ortak olanlar kimlerse bu ortaya çıkarılacak ve hak ettiği cezaya çarptırılacaktır.- Soruşturma iyi bir şekilde devam ederken konuyla ilgili bilgi sahibi olmayanların söyledikleri, yayılan yanlış bilgiler ve özellikle de kızımızı kaybettiğimiz acı bir olayı siyasi tartışmalara çekmeye çalışanların yorumları bilgi kirliliği yaratıyor.- Bu yanlış yorumlara ve soruşturmanın gizlilik esasında yürümesine vurgu yaptım. Konuyu ilk günden beri takip ediyorum, bölgeyi de yakından biliyorum, söylediğim gibi aileden de dostlarım var. Tamamen soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptım.- “Ailede dostlarımız var” sözümü de çarpıttılar, “ailedekiler gözaltına alınmamalı” dediğimi bile yazanlar oldu. Aileden gözaltına alınanların olması, gözaltına alınmayanlar da dahil bütün ailenin suçlu olduğu anlamına gelmez. Ayrıca gözaltına alınan herkes kesinlikle suçludur da denemez elbette. Soruşturma henüz devam ediyor.- Narin’in Kur'an kursundan çıkarken başında bulunan tülbenti ailesiyle birlikte yaşadığı evinde bulundu. Bu önemli bir bilgi çünkü Narin’in eve ulaşmadan kaçırılmış olabileceği gibi tahminler de yürütülüyordu. Ancak tülbentin evde bulunması Narin’in eve ulaştığını gösteriyor.- HÜDA-PAR’la hiçbir ilgileri yok. Daha önce benim Doğru Yol Partisi’nde il başkanlığı yaptığım dönemde il yönetimimizde Güran ailesinden bir dostumuz vardı. Narin’in rahmetli dedesi de benim dostumdu.- Aile ağırlıklı olarak Refah geleneğinden gelen bir aile. O aileden bir dönem İYİ Parti’de il yöneticiliği yapan oldu. Halen AK Parti Bağlar ilçe yönetiminde olan bir yeğenleri var. Ailedekiler, Molla Gürani’nin torunları olduklarını söyler. Güran soyadı da oradan geliyor.- DEM Partililer Narin kızımızın kaybolduğu ilk günlerde köye gittiler. Pek bir oylarının olmadığı, etkilerinin olmadığı bir köy. Aileden devlet aleyhine, AK Parti aleyhine açıklamalar almaya çalıştılar, aileyi bu yönde kışkırttılar.Aileden bu tip siyasi tepkiler alamayınca bu sefer aileyi hedef alan açıklamalara başladılar. “Bunlar Hizbullahçı” diye bir propagandaya başladılar.Benim açıklamamdan sonra da benim sözlerimi çarpıtan bir propaganda başladı. Meseleyi Narin kızımızın canice öldürülmesi üzerinden siyasi bir kazanç elde etmeye çevirdiler.