AK Partili vekilin istifa nedeni ortaya çıktı

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, "Bir soruşturmada oğlumun adının geçtiğini öğrendim. Sürecin partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için..." diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zenbilci'nin oğlu T.Z.'nin 20 kg sentetik uyuşturucuyla babasının adına kayıtlı araçta yakalandığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında Zenbilci'nin oğlu T.Z., gözaltına alındı.T.Z.'nin kullandığı araçta yapılan aramada 20 kilogram "skunk" uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli aracın ise Ahmet Zenbilci adına kayıtlı olduğu belirlendi. T.Z. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla."