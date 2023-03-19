Suriye'de Şam yönetiminin Moskova aracılığıyla Ankara’ya bir 'mutabakat muhtırası gönderdiği' belirtildi. Suriye parlamentosu Milletvekili Ali Odeh El Cadan, dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmenin bu muhtıradaki şartların kabul edilmesine bağlı olduğunu dile getirdi.







'GÖRÜŞME İÇİN ŞARTLAR KABUL EDİLMELİ'

Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesine ilişkin Rûdaw’a konuşan El Cadan, “Dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapmadan önce, ön adım olarak birkaç noktada anlaşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. El Cadan, 'uzlaşma sağlanması için' Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi ve silahlı gruplara desteği çekmesi gerektiğini aktardı. El Cadan, dışişleri düzeyinde bir görüşme olabilmesi için Türkiye’ye sundukları şartların kabul edilmesi gerektiğini belirtti.





'AK PARTİ'NİN KULLANACAĞI BİR KOZ DEĞİLİZ'

Ali Odeh El Cadan, 14 Mayıs seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için 'kader' olarak niteleyerek Ankara'nın 'seçim amaçları için zaman kazanmaya çalıştığını' savundu. “AK Parti’nin kullanacağı bir koz değiliz, egemen bir devletiz ve kontrolümüze geri verilmesi gereken işgal edilmiş topraklarımız var” diyen El Cadan, “Bu noktalar onaylanırsa Şam ‘Siyasette kalıcı dost veya düşman olmaz’ ilkesine dayanan her türlü anlaşmayı memnuniyetle karşılar” ifadelerini kullandı.

