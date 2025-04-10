Akademi Belgeseli yayında: Öğrenciler hayatlarını nasıl yeniden inşa ettiklerini anlattılar

BOLD Medya'dan Özkan Yazar'ın haberine göre bugün dünyanın farklı yerlerinde yaşamlarını sürdüren bu eski öğrenciler, geçmişte uğradıkları haksızlıklarla nasıl başa çıktıklarını ve hayatlarını nasıl yeniden inşa ettiklerini kendi sözleriyle paylaşıyor.
Belgeselin yapım koordinatörlüğünü, eski Polis Akademisi 3. sınıf öğrencisi ve şu an Brüksel’de hukuki danışmanlık yapan Kerem Gülenç üstlendi.
Sürecin mağdurlarından Polis Koleji 2007 devresi Eray Gündüz İsviçre’de bir şirketin pazarlama müdürü olarak görev yapıyor. Gündüz, yaşadığı kırılmayı şu sözlerle ifade etti:
“Akademideki ilk dersimizde hocamız, ‘Bu milletin hizmetçisi olacaksınız’ demişti. Bu cümle bana çok şey kazandırdı. Ama gün geldi, deprem bölgesinde bir emniyet müdürünün köpek mamalarını bile çaldıklarını bile gördük. Bunların hepsine şahit olduk. Dolayısıyla, Polis Akademisi gibi bir kurumun kapatılmasının, ülkenin can güvenliğine ve suç oranlarının artmasına yol açtığını ve tüm toplumsal yapıyı olumsuz etkilediğini gördük, Polis Akademisi gibi bir kurumun kapatılmasının bedeli, sadece bireysel değil, toplumsal olarak da ağır oldu.”
Polis Koleji 2008 devresi olan ve şu anda Londra’da avukatlık yapan Ali Bozoğlu ise şöyle konuştu:
“ “Polis Koleji’ne başladığım ilk günden itibaren aklımdan sadece polis olmak geçti. Polis Koleji’nin ve Polis Akademisi’nin kapatılacağı haberini aldığımda, sevdiğimiz birisini kaybetmişiz gibi bir şok yaşadım. Kendimi her zaman Anadolulu, Türkiyeli bir genç olarak görüyorum. O topraklarda doğdum, büyüdüm ve oraları vatanım olarak kabul ediyorum.”
Berlin’de yazılımcı olarak çalışan 2009 devresi Mahmut Kişeçok da şunları anlattı;
“Devletimden tek dileğim, ‘Bırakın da okuyayım! Bırakın da istediğim kariyerime devam edeyim!’ diyordum. Gerçekten, geriye dönüp baktığımda birçoğumuzu başarmıştık. Bir Alman atasözünün dediği gibi: ‘Vatan senin doğduğun yerde değil, doyduğun yerdir.’ Bu cümleyi çok yerde duydum, ama ben bunu burada gerçekten yaşadım. O topraklarda doğdum, büyüdüm. Ne kadar sıkıntı yaşamış olsam da, ne kadar problem yaşamış olsam da, oraya da bir borcum olduğunu hissediyorum.”
Akademi belgeselinin yayın tarihi ve saati
Perşembe,10 Nisan 2025
Ankara, Turkey: 21.00
Brussels, Belgium: 20.00
Londra, Birleşik Krallık: 19:00
New York, ABD: 14:00
Sidney, Avustralya: 04:00 ertesi gün
Moskova, Rusya: 21:00
Pekin, Çin: 02:00 ertesi gün
Belgeselin çıkış yapacağı sosyal medya hesaplarının linki aşağıdadır.
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