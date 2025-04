Akademi Belgeseli yayında: Öğrenciler hayatlarını nasıl yeniden inşa ettiklerini anlattılar

Sürecin mağdurlarından Polis Koleji 2007 devresi Eray Gündüz İsviçre’de bir şirketin pazarlama müdürü olarak görev yapıyor. Gündüz, yaşadığı kırılmayı şu sözlerle ifade etti:





Lütfen hesaplarımızı TAKİP etmeyi unutmayınız.

















takip edebilirsiniz AKADEMİ Bluesky hesabını

Polis Koleji ve Polis Akademisi gibi iki köklü kurumun kapatılmasının ardından hayatları altüst olan üç eski öğrenci, belgeselde yaşadıkları zorlukları ve hayata yeniden tutunma çabalarını gözler önüne serdi. Farklı dönemlerde eğitim almış bu üç isim, uğradıkları mağduriyetleri, akademinin kapanmasının ardından karşılaştıkları engelleri ve yeniden nasıl başarılı olduklarını kendi deneyimleriyle aktarıyor.BOLD Medya'dan Özkan Yazar'ın haberine göre bugün dünyanın farklı yerlerinde yaşamlarını sürdüren bu eski öğrenciler, geçmişte uğradıkları haksızlıklarla nasıl başa çıktıklarını ve hayatlarını nasıl yeniden inşa ettiklerini kendi sözleriyle paylaşıyor.Belgeselin yapım koordinatörlüğünü, eski Polis Akademisi 3. sınıf öğrencisi ve şu an Brüksel’de hukuki danışmanlık yapan Kerem Gülenç üstlendi.“Akademideki ilk dersimizde hocamız, ‘Bu milletin hizmetçisi olacaksınız’ demişti. Bu cümle bana çok şey kazandırdı. Ama gün geldi, deprem bölgesinde bir emniyet müdürünün köpek mamalarını bile çaldıklarını bile gördük. Bunların hepsine şahit olduk. Dolayısıyla, Polis Akademisi gibi bir kurumun kapatılmasının, ülkenin can güvenliğine ve suç oranlarının artmasına yol açtığını ve tüm toplumsal yapıyı olumsuz etkilediğini gördük, Polis Akademisi gibi bir kurumun kapatılmasının bedeli, sadece bireysel değil, toplumsal olarak da ağır oldu.”Polis Koleji 2008 devresi olan ve şu anda Londra’da avukatlık yapan Ali Bozoğlu ise şöyle konuştu:“ “Polis Koleji’ne başladığım ilk günden itibaren aklımdan sadece polis olmak geçti. Polis Koleji’nin ve Polis Akademisi’nin kapatılacağı haberini aldığımda, sevdiğimiz birisini kaybetmişiz gibi bir şok yaşadım. Kendimi her zaman Anadolulu, Türkiyeli bir genç olarak görüyorum. O topraklarda doğdum, büyüdüm ve oraları vatanım olarak kabul ediyorum.”Berlin’de yazılımcı olarak çalışan 2009 devresi Mahmut Kişeçok da şunları anlattı;“Devletimden tek dileğim, ‘Bırakın da okuyayım! Bırakın da istediğim kariyerime devam edeyim!’ diyordum. Gerçekten, geriye dönüp baktığımda birçoğumuzu başarmıştık. Bir Alman atasözünün dediği gibi: ‘Vatan senin doğduğun yerde değil, doyduğun yerdir.’ Bu cümleyi çok yerde duydum, ama ben bunu burada gerçekten yaşadım. O topraklarda doğdum, büyüdüm. Ne kadar sıkıntı yaşamış olsam da, ne kadar problem yaşamış olsam da, oraya da bir borcum olduğunu hissediyorum.”Perşembe,10 Nisan 2025Ankara, Turkey: 21.00Brussels, Belgium: 20.00Londra, Birleşik Krallık: 19:00New York, ABD: 14:00Sidney, Avustralya: 04:00 ertesi günMoskova, Rusya: 21:00Pekin, Çin: 02:00 ertesi günBelgeselin çıkış yapacağı sosyal medya hesaplarının linki aşağıdadır.