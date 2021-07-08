Akademide öncelik bilim değil para

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) raporu, vakıf üniversitelerinin ticarethane gibi işlediğini ortaya çıkardı. Birçok üniversite bilimsel projelere ayırdığı bütçenin kat kat fazlasını reklama harcaması dikkat çekti.





DEVLET ÜNİVERSİTELERİ DAHA BAŞARILI

YÖK verilerine göre, Türkiye’de 3’ü pasif olmak üzere toplam 203 üniversite bulunuyor. Bunların 129’u devlet üniversitesi, 74’ü ise vakıf üniversitesi. Ayrıca 4 tane de vakıf meslek yüksek okulu bulunuyor. Bu üniversitelerdeki öğretim elemanlarının toplam sayısı ise 179 bin 685. Türkiye’deki üniversitelerden 5’i geçen yıl ilk 500 listesinde yer aldı. Bu üniversiteler Hacettepe, ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi olurken, listelerde vakıf üniversitelerinin bulunmaması dikkat çekti.





REKLAMA 125 MİLYON LİRA HARCANDI

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 raporunda öğrenci başına düşen kitap sayısından akademisyenlere ödenen ücrete, üniversitelerin kontenjanından araştırma geliştirme (Ar-Ge) projelerine ve reklam-tanıtım harcamalarına kadar birçok çarpıcı detay yer aldı. Rapora göre toplam reklam ve tanıtım geçen yıla göre azalsa da yine de üniversiteler bu kaleme oldukça büyük paylar ayırdı. Bazı üniversiteler öz kaynaklı Ar-Ge projelerine oldukça düşük miktarlarda pay ayırırken reklam ve tanıtıma milyonlarca lira akıttı. Ayrıca kütüphane harcamaları 100 milyon 619 bin olurken reklam harcamaları ise 124 milyon 590 bini aştı.





AR-GE’YE PARA AYIRMAYAN ÜNİVERSİTELER PARAYI REKLAMA GÖMDÜ

Raporda Ar-Ge projelerine ayrılan kaynak ile reklam ve tanıtım harcaması arasındaki farklar dikkat çekti. Ankara Medipol Üniversitesi öz kaynaklı Ar-Ge projelerine hiç harcama yapmazken reklam ve tanıtıma 1 milyon 67 bin harcama yaptı. Antalya AKEV Üniversitesi Ar-Ge’ye bin 335 TL, reklam 41 bin 500 TL, Ankara Medipol Üniversitesi Ar-Ge’ye 0 TL, reklam 1 milyon 67 bin TL, Fenerbahçe Üniversitesi Ar-Ge’ye 62 bin TL, reklama 921 bin TL, Haliç Üniversitesi Ar-Ge’ye 76 bin TL, reklama 1 milyon 59 bin TL, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Ar-Ge’ye 255 bin TL, reklama 1 milyon 944 bin TL, Esenyurt Üniversitesi Ar-Ge’ye 294 bin TL, reklama 1 milyon 517 bin TL, Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ar-Ge’ye 8 bin TL, reklama 357 bin TL harcadı.





REKLAMA RAĞMEN KONTENJANLAR BOŞ KALDI

Raporda vakıf üniversitelerinin kontenjanlarına da yer verildi. Buna göre birçok üniversitenin kontenjanı yüzde 70’in altında kaldı. İki üniversite yüzde 50’yi bile bulamadı. Kontenjan doluluğu Ataşehir Adıgüzel MYO’da yüzde 67,42, İstanbul Okan Üniversitesi’nde yüzde 67,23, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde yüzde 64.64, İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yüzde 61.10, Antalya Akev Üniversitesi’nde yüzde 57,93, İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler MYO’da yüzde 50.96, Avrasya Üniversitesi’nde yüzde 47.85 ve Alanya HEP Üniversitesi’nde yüzde 40’ta kaldı.





ÖĞRENCİLERİN OKUYACAĞI KİTAP YOK

Raporda yer alan çarpıcı verilerden biri de öğrenci başına düşen kitap sayısı oldu. Rapordaki verilere göre 77 üniversitenin yalnızca 17’sinde öğrenci başına 10 ve üstünde kitap düşüyor. 18 üniversitede ise öğrenci başına düşen kitap sayısı 3 ve altında. Ankara Medipol Üniversitesi’nde öğrenci başına 1, Üsküdar Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Galata Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde ise 2 kitap düşüyor.