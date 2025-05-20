Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyen Cenk Yiğiter'e silahlı saldırı /20 Mayıs 2025 23:47

Akademisyen Cenk Yiğiter'e silahlı saldırı

KHK ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen Barış Akademisyeni Dr. Cenk Yiğiter, evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. "Hayati tehlikem yok, ambulans bekliyorum" diyen Yiğiter, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yiğiter, saldırının evinin önünde gerçekleştiğini duyurdu.

Cenk Yiğiter sosyal medya paylaşımında, "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" dedi.
YOĞUN BAKIMDA

Cenk Yiğiter, İbn-i Sina Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti. Yiğiter'in kan kaybı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

DEHŞET KAMERALARDA

Öte yandan Yiğiter'e evinin önünde düzenlenen saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen videoda iki şahsın Yiğiter'i takip ettiği ve silahla vurduktan sonra olay yerinden koşarak kaçtığı anlar yer aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku'nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Cenk Yiğiter, barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017’de, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.
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