Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı





CHP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ör'ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, akademisyeni gözaltına aldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' gerekçesi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Çelik, "Tele 1 programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör' ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyet'e götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.