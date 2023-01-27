Akademisyen, gazeteci ve yazar Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Kaleme aldığı bir kaç makale nedeniyle 15 Temmuz sürecinde “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanan akademisyen, gazeteci ve yazar Mümtazer Türköne 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldı.





Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Çavuş köyünde münzevi bir hayat yaşayan Türköne, KHKTV’den Ahmet Erkan’a konuştu. Eli kolu kelepçeliyken gördüğü vefazsızlıklardan yakınan Türköne Türkiye’nin sorununun iktidarın yaptıklarından daha çok, iktidarın yaptıklarına toplumdan gelen destek olduğuna dikkat çekti.





Cezaevinde geçirdiği yıllar için bir üzüntü duymadığını anlatan Türköne, bu süre içinde anne ve babasını kaybetmenin acısının unutulmaz olduğunu söyledi. Türkiye’nin çok büyük bir yıkım ve tahribat geçirdiğini savunan Türköne, yakın zamanda bu tahribatın onarılacağına dair bir ışık görünmediğini kaydetti.









Mümtaz'er Türköne kimdir?







1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da yüksek lisans, 1990'da doktora yaptı. 1993 yılında doçent oldu.

1980 öncesinde milliyetçi görüşleriyle tanınan Türköne, Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta idi. Zaman gazetesine atanan kayyım sonrası yayın hayatına yeni başlayan Yarına Bakış gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 1980 askeri darbesinden sonra tutuklanan Türköne Ankara Mamak Cezaevi'nde yatmıştır, bu dönemde ağır işkencelere maruz kalmıştır.

15 Temmuz'dan sonra bir kaç makalesinden dolayı tutuklandı. 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldı.















Muhafazakarlığın ve dindarlığın çok büyük yara aldığını ve toplumun dinden uzaklaştığını gözlemleyen Türköne, siyasal alanda muhafazakârlığın yok olduğunu, iktidarın kimlikten uzak bir çıkar şebekesi olarak davrandığını ifade etti.Türköne, siyasi ve aktüel konulardan uzak gününün neredeyse tamamını kitap yazmak ve edebiyatla geçiriyor. İşte Türköne’nin KHKTV’den Ahmet Erkan’a yaptığı açıklama…