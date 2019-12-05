Akademisyen, öğrencilerinin önünde intihar etti

Türkiye’de son zamanlarda artan intihar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bartın Üniversitesi’nde görevli Akademisyen Dr. Güneş Günay Sezer, okulun 5’inci katından atlayarak intihar etti.





Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görevli Dr. Güneş Günay Sezer, 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Öğrencilerinin önünde gerçekleşen intihar eyleminde Akademisyen Güneş Günay Sezer, olay yerinde hayatını kaybetti.





Bartın Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay Sezer, binanın 5’inci katından kendisi aşağıya bıraktı.





Öğrencilerin çığlıklarını duyan üniversitenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş Günay Sezer’in öldüğünü tespit etti. Olayın ardından kampüste derslere ara verildi.





Güneş Günay Sezer’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.