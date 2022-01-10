Akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı’ya ‘yazıları için’ gözaltı





TKP’den yapılan açıklamada “TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı soL Haber Portalı’ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız” denildi.







Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Yaşlı da durumuna ilişkin “Adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. Birazdan bırakacaklar” bilgisini verdi.

Yaşlı, yazılarının yanısıra sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında da sık sık AKP hükümetine yönelik sert eleştiri ve yorumlarda bulunuyor.

Sosyal medyada birçok gazeteci, akademisyen ve yazar Yaşlı’ya destek mesajları yayımladı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Danışma Kurulu üyesi, akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.