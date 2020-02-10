Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyenler KHK eyleminde çorba dağıttı: “Ağaç kökü değil dayanışma çorbası!” /10 Şubat 2020 10:31

Akademisyenler KHK eyleminde çorba dağıttı: “Ağaç kökü değil dayanışma çorbası!”

KESK üyesi emekçilerin her hafta düzenlediği “KHK’ler gidecek biz kalacağız” eylemine bu kez Barış İçin Akademisyenler de katıldı. Eylem sonrası akademisyenler “Dayanışma Çorbası” dağıttı. Çorba dağıtılan standa AKP Isparta İl Başkanı’nın KHK’li akademisyenlere yönelik “Ağaç kökü yesinler” sözlerine atfen, “Ağaç kökü değil dayanışma çorbası” yazılı döviz asıldı

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KESK İstanbul Şubeler Platformu, KHK’lerle gerçekleşen haksız-hukuksuz ihraçlara karşı eylemlerini sürdürüyor.

Kadıköy İskele Meydanı bir kez daha “KHK’ler gidecek biz kalacağız, işimizi geri alacağız!” sloganlarıyla yankılandı.



Kamu emekçilerinin dün (8 Şubat) Kadıköy’de düzenlediği eyleme Barış İçin Akademisyenler de katıldı.

Dr.Egemen Cevahir 10 Şubat Uluslararası Akademik Özgürlükler Günü dolayısıyla bir açık ders verdi. Cevahir, Barış İçin Akademisyenlerin karşı karşıya kaldığı hukuksuzlukları ve mücadelelerini anlattı.



“Ağaç kökü değil dayanışma çorbası”
Eylem sonrası akademisyenler “Dayanışma Çorbası” dağıttı. Çorba dağıtılan standa AKP Isparta İl Başkanı’nın KHK’li akademisyenlere yönelik “Ağaç kökü yesinler” sözlerine atfen, “Ağaç kökü değil dayanışma çorbası” yazılı döviz asıldı.


AKP Isparta İl Başkanı Osman Zabun, kamudan ihraç edilen memurlarla ilgili “Ne yer ne içerler” yönünde tartışmalar olduğunu belirterek, “Kimisi ayakkabı boyasın, kimisi yük taşısın, kimisi hamallık etsin abi. Kusura bakmasınlar. Ne yiyeceklerse yesinler, gitsinler ağaç kökü yesinler ya” demişti.

Sendika.Org
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