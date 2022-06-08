Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyenlere cadı avı: 12 gözaltı kararı /08 Haziran 2022 14:39

Akademisyenlere cadı avı: 12 gözaltı kararı

Hizmet Hareketi mensubu oldukları iddiasıyla Bitlis’te 12 akademisyen hakkında gözaltına kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 8 akademisyen gözaltına alındı.

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Bitlis ve Gaziantep’te aralarında öğretim görevlisi ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla 4 öğretim görevlisi, 4 öğretim üyesi, bir okutman, bir uzman, bir doçent, bir bilgisayar işletmeni olmak üzere 12 akademisyene yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen akademisyenlerin isimlerinin itirafçıların ifadelerinde geçtiği belirtiliyor. 

GAZİANTEP’TE DE BANK ASYA OPERASYONU
Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Bank Asya’da hesabı olduğu, ifade ve teşhislerde adı geçtiği ve KHK ile kapatılan okullarda eğitim kaydı bulunduğu belirlenen 2 kişiye yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca farklı bir soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
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