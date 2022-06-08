Akademisyenlere cadı avı: 12 gözaltı kararı

Bitlis ve Gaziantep’te aralarında öğretim görevlisi ve öğretim üyelerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla gözaltı kararı verildi.







Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla 4 öğretim görevlisi, 4 öğretim üyesi, bir okutman, bir uzman, bir doçent, bir bilgisayar işletmeni olmak üzere 12 akademisyene yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen akademisyenlerin isimlerinin itirafçıların ifadelerinde geçtiği belirtiliyor.







GAZİANTEP’TE DE BANK ASYA OPERASYONU

Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Bank Asya’da hesabı olduğu, ifade ve teşhislerde adı geçtiği ve KHK ile kapatılan okullarda eğitim kaydı bulunduğu belirlenen 2 kişiye yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca farklı bir soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği kaydedildi.