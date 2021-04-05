Akademisyenlerin enflasyonu, TÜİK'in enflasyonunu 3'e katladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı resmi verilerle, akademisyen ve ekonomistlerin yaptığı enflasyon hesaplaması arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre ENAGrup'un 28 Şubat-31 Mart arasındaki günlük fiyat değişimlerine göre yaptığı hesaplamaya göre; fiyat endeksi yüzde 3,36 arttı. TÜİK bu oranı yüzde 1,08 olarak hesapladı. Eylül 2020 - Mart 2021 dönemi enflasyonu ise yüzde 27.89 oldu.





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TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş eksi yüzde 1,86 ile lokanta ve oteller; en fazla yükseliş ise yüzde 17,82 ile haberleşme kaleminde gerçekleşmiştir.





ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre ise aylık en fazla düşüş yaşanan grup eksi yüzde 4,79 ile tuz, baharat, soslar; en fazla yükseliş görülen grupsa yüzde 17,82 ile telefon ve internet ücretleri ürün grubunda oldu.