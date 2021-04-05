Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyenlerin enflasyonu, TÜİK'in enflasyonunu 3'e katladı /05 Nisan 2021 12:22

Akademisyenlerin enflasyonu, TÜİK'in enflasyonunu 3'e katladı

TÜİK'in hesaplama yöntemleri akademisyenlerin açıkladığı enflasyon rakamlarıyla bir kez daha tartışmalı hale geldi. Ekonomistler ve akademisyenlerin oluşturduğu ENAGrup, enflasyonu martta aylık bazda yüzde 3,36 arttı. TÜİK'e göre bu rakam yüzde 1,08 oldu. ENAGrup'a göre Eylül-mart dönemi enflasyonu ise yüzde 27,89.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı resmi verilerle, akademisyen ve ekonomistlerin yaptığı enflasyon hesaplaması arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ENAGrup'un 28 Şubat-31 Mart arasındaki günlük fiyat değişimlerine göre yaptığı hesaplamaya göre; fiyat endeksi yüzde 3,36 arttı. TÜİK bu oranı yüzde 1,08 olarak hesapladı. Eylül 2020 - Mart 2021 dönemi enflasyonu ise yüzde 27.89 oldu.

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TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş eksi yüzde 1,86 ile lokanta ve oteller; en fazla yükseliş ise yüzde 17,82 ile haberleşme kaleminde gerçekleşmiştir.

ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre ise aylık en fazla düşüş yaşanan grup eksi yüzde 4,79 ile tuz, baharat, soslar; en fazla yükseliş görülen grupsa yüzde 17,82 ile telefon ve internet ücretleri ürün grubunda oldu.
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