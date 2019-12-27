Samanyolu Haber /Gündem / Akademisyenlik için ‘vücut geliştirme’ şartı /27 Aralık 2019 10:57

Akademisyenlik için ‘vücut geliştirme’ şartı

Türkiye’de eğitim kaliteleri ve nitelikleriyle tartışmalı hale gelen üniversitelerde yaşanan, “Kişiye özel akademik kadro ilanı” iddialarına bir yenisi daha eklendi. Öğretim görevlisi alımı için ilan açan Artvin Çoruh Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümüne başvuru için “Hukuk veya İşletme mezunu olup vücut geliştirme antrenörlük belgesine sahip olmak” şartı koydu.

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Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın kişiye özel kadro ilanlarının yarattığı rahatsızlık nedeniyle üniversitelere bir yazı göndererek, “Öğretim üyesi kadro ilanlarında bilimsel, objektif ve denetlenebilir nitelikte olmayan, bir adayı tanımlayan şartlarda yer verilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanması üzerinden kısa bir zaman geçmesine karşın, Çoruh Üniversitesi’nin yayımladığı akademik kadro ilanı YÖK’ün yaptırım içermeyen uyarısının yetersizliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin öğretim görevlisi alımı ilanında, Artvin Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü’ne öğretim görevlisi alınacağı bilgisi paylaşıldı. Artvin Meslek Yüksekokulu yönetimi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Anabilim Dalı için alınacak öğretim görevlisinin Hukuk ya da İşletme mezunu olmasını istedi.
Öğretim görevlisi için ALES ve yabancı dil puanı talep etmeyen üniversite, ilana, “Vücut Geliştirme ve Fitness Kıdemli Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak” şartı da koydu.
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