Samanyolu Haber /Teknoloji / Akamai çöktü, dev internet sitelerine erişim sorunu yaşandı /23 Temmuz 2021 11:50

Akamai çöktü, dev internet sitelerine erişim sorunu yaşandı

Dünyanın en büyük internet güvenliği sağlayıcılarından Amerikan teknoloji şirketi Akamai'de meydana gelen bir arıza nedeniyle bu şirketle bağlantılı çok sayıda web sitesi kısa süreliğine çöktü.

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Arıza, son bir ay içerisinde bilişim güvenliği şirketinde yaşanan ikinci büyük aksama olarak kayıtlara geçti.

Akamai'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Akamai hizmet kesintisi yaşıyor. Sorunu aktif olarak araştırıyoruz ve güncelleme sağlayacağız." açıklamasında bulunuldu.

Arıza süresince Delta Air Lines, Costco Wholesale Corp (COST.O), American Express (AXP.N) ve Home Depot (HD.N) gibi dev şirketlerin web siteleri kapandı ve DNS hizmetleri hata verdi.

Oracle Corp (ORCL.N) ve Amazon.com da, Akamai'nin ağıyla ilgili küresel sorunun, kendi bulut hizmetleri de dahil olmak üzere birçok internet kaynağına erişimi etkilediğini bildirdi.

Her iki şirket de hizmetlerinin kısa bir süre sonra normal seyrine döndüğünü duyurdu

Bu arada Akamai'nin bir sonraki Twit iletisinde, "Mevcut gözlemlere göre servis normal işlemlere devam ediyor. Durumu izlemeyi sürdürüyoruz ve bunun bir siber saldırın sonucu olmadığını teyit edebiliriz." ifadesine yer verildi.

"Kesinti bir saat kadar sürdü. Yazılım yapılandırma güncellemesinin ardından hizmetler normal seyrinde devam ediyor." denilen ve teknoloji firmasının özür dilediği ileti zincirinin devamında, sorunun DNS hizmetindeki bir hatadan kaynaklandığı ifade edildi.

Şirket, "Gelecekteki aksaklıkları önlemek için yazılım güncelleme sürecimizi gözden geçiriyoruz." bilgisini paylaştı.

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Küresel çapta kesintileri izleyen web sitesi Downdetector'a göre binlerce kullanıcı Airbnb, Home Depot (HD.N), Expedia (EXPE.O) ve Charles Schwab (SCHW.N) web siteleriyle ilgili sorunlar yaşadığını bildirdi.

Downdetector, sorun bildirenlerin genellikle ABD menşeli olduklarını vurguladı.

Haziran ayında sosyal medya platformları da dahil olmak üzere çok sayıda hükümet ve haber sitesinde birden fazla kesinti meydana gelmiş, oklar ABD merkezli teknoloji şirketlerindeki bir aksaklığa işaret etmişti.

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