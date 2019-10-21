Samanyolu Haber /Gündem / Akar: ABD ile müttefiklik devam edecek /21 Ekim 2019 20:30

Akar: ABD ile müttefiklik devam edecek

Suriye'deki askeri harekat ve ABD'yle yapılan anlaşma hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Umut ediyoruz ki bu harekatla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla bölgeye barışı getireceğiz. ABD ile müttefikliğimiz bozulmadan devam edecek" dedi.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum’da “Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri” başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Ülkelerin kendi çıkarlarının ön plana çıkmasıyla NATO’da da yeni bazı tehditlerin ortaya çıktığını ve bunların arttığını belirten Hulusi Akar, NATO’nun gelecek için birleştirilmiş bir vizyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

Akar, “Burada ortak bir düşmana karşı birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Bu vizyonun da yine kolektif bir fayda içermesi gerekiyor. Sadece her bir üye ülkenin ayrı ayrı çıkarından ziyade, ortak bir çıkar için savaşılması gerekiyor. Bir yandan da güvenlik riski de gözardı edilmemeli” diye konuştu.

‘MÜTTEFİKLERİMİZ YPG’YE ÇOK FAZLA MADDİ DESTEK VERİYOR’

Türkiye’nin müttefik devletleri uyardığını ifade eden Akar, “Bu silahlanmanın ya da siyasi olarak PKK’nın iştirak organizasyonlarının Suriye’de desteklenmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu her fırsatta anlatıyoruz. Özellikle YPG’nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefik ülkelerimizden. YPG’ye verilen her silah bize karşı kullanılıyor” dedi.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı’na değinen Akar, “Suriye’de güvenli bir bölge oluşturmak istiyoruz. En başından beri taahhüdümüzü yenilemiştik. Demiştik ki biz sivilleri, dini ve etnik grupları da öncelikli olarak koruyacağız” ifadelerini kullandı.

‘ÇEKİLME OLMAZSA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’

Türkiye ve ABD’nin 3 gün önce bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Akar, YPG’nin güvenli bölge olarak belirlenen alandan çekilmesinin sağlanacağını belirtti.

Akar, “Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu arada 200 kadar DEAŞ militanı da gözaltına alınmıştır. Bunun yanı sıra 300’den fazla DEAŞ’lı terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ’a karşı göğüs göğse savaşan tek koalisyon ordusudur” dedi.

Türkiye’nin, ABD ile “yıkılmaz bir bağı” olduğunu belirten Akar, “Umut ediyoruz ki bu harekatla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla bölgeye barışı getireceğiz. ABD ile müttefikliğimiz bozulmadan devam edecek” şeklinde konuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akar: ABD ile müttefiklik devam edecek Sonraki Haber >>

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Maçın ortasında at arabası devrildi

Maçın ortasında at arabası devrildi

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Silindiri yüklerken düşürdüler

Silindiri yüklerken düşürdüler

Binanın çöküş anı kameralarda

Binanın çöküş anı kameralarda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:13:19