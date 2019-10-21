Akar: ABD ile müttefiklik devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT World Forum’da “Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri” başlıklı oturumda konuşma yaptı.







Ülkelerin kendi çıkarlarının ön plana çıkmasıyla NATO’da da yeni bazı tehditlerin ortaya çıktığını ve bunların arttığını belirten Hulusi Akar, NATO’nun gelecek için birleştirilmiş bir vizyona ihtiyacı olduğunu söyledi.





Akar, “Burada ortak bir düşmana karşı birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Bu vizyonun da yine kolektif bir fayda içermesi gerekiyor. Sadece her bir üye ülkenin ayrı ayrı çıkarından ziyade, ortak bir çıkar için savaşılması gerekiyor. Bir yandan da güvenlik riski de gözardı edilmemeli” diye konuştu.





‘MÜTTEFİKLERİMİZ YPG’YE ÇOK FAZLA MADDİ DESTEK VERİYOR’





Türkiye’nin müttefik devletleri uyardığını ifade eden Akar, “Bu silahlanmanın ya da siyasi olarak PKK’nın iştirak organizasyonlarının Suriye’de desteklenmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu her fırsatta anlatıyoruz. Özellikle YPG’nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefik ülkelerimizden. YPG’ye verilen her silah bize karşı kullanılıyor” dedi.





Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı’na değinen Akar, “Suriye’de güvenli bir bölge oluşturmak istiyoruz. En başından beri taahhüdümüzü yenilemiştik. Demiştik ki biz sivilleri, dini ve etnik grupları da öncelikli olarak koruyacağız” ifadelerini kullandı.





‘ÇEKİLME OLMAZSA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’





Türkiye ve ABD’nin 3 gün önce bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Akar, YPG’nin güvenli bölge olarak belirlenen alandan çekilmesinin sağlanacağını belirtti.





Akar, “Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu arada 200 kadar DEAŞ militanı da gözaltına alınmıştır. Bunun yanı sıra 300’den fazla DEAŞ’lı terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ’a karşı göğüs göğse savaşan tek koalisyon ordusudur” dedi.





Türkiye’nin, ABD ile “yıkılmaz bir bağı” olduğunu belirten Akar, “Umut ediyoruz ki bu harekatla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla bölgeye barışı getireceğiz. ABD ile müttefikliğimiz bozulmadan devam edecek” şeklinde konuştu.