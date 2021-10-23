Akar ABD'ye göz kırptı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’e giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SADAT iddiaları, F-16 ve Suriye konularında açıklamalarda bulundu.







Euronews’in aktardığına göre; Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarikine ilişkin soru üzerine Akar, “84 milyon nüfusumuzu, 780 bin kilometrekare topraklarımızı ve bu çerçevedeki hak ve hukukumuzun korunması bizim vazifemiz. Bunu nasıl yapacağız? Ordumuzla yapacağız. Ordu ne demek? Personel ve donanım demek. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani ordumuzu en iyi şekilde teçhiz etmeye çalışıyoruz” yanıtını verdi.





‘STRATEJİK MÜTTEFİKİMİZ, DOSTUMUZ ABD’ VURGUSU





TSK’nın birçok ihtiyacını yerli olarak karşılayabilecek seviyeye geldiğini belirten Akar, Ankara’nın Washington’dan F-16 talebine ilişkin şunları söyledi: “Birçok ihtiyacımızı yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Bunun dışında karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız da var. Bu manada elimizdeki F16’ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD’den hem blok 70 Viper F16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin, TSK’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor.”





ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşmesinin nasıl geçtiğine yönelik soruya Akar, “30 Ekim’de Roma’da Liderler Zirvesi yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın (Joe) Biden görüşecek. Buradaki temaslarla o zirvenin olumlu, yapıcı, rahat, sorunları çözücü şekilde gerçekleşmesine yönelik elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde yanıt verdi.





Bakan Akar, Suriye’ye olası sınır ötesi operasyonuyla ilgili olarak da “Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır. Hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi bundan sonra da yapılacak” değerlendirmesini yaptı.







SADAT İDDİALARI İÇİN ‘ORDUBOZANLIK’ DEDİ





Harp okullarına personel temininde SADAT’ın etkin rol oynadığına yönelik son dönemde ortaya atılan iddialara tepki gösteren Akar, “Personel seçimi, alımı, terfisi, tayini konularında hiçbir şekilde hiçbir dış etkinin rol oynaması söz konusu değil. Gerçeklerle alakası olmayan bu iddialar, boş laftan başka bir şey değil. Eğer bu bilgisizlik nedeniyle yapılmıyorsa ülkemiz, milletimiz için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun dönemini yaşayan Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik fitne ve fesattır. Bu ordubozanlıktan başka bir şey değildir, kabul edilemez” ifadelerini kullandı.