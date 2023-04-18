Akar’ı Kayseri’de taşlatmazsam namussuzum: 15 Temmuz tiyatroydu

AKP’li isimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunun Diyarbakırlı iş adamı Muhammet Yakut, 15 Temmuz’un tiyatro olduğunu açıkladı. Yakut, hedef aldığı dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı memleketinde taşlatacağını söyledi.





15 TEMMUZ TİYATROYDU

Gazeteci Serdar Akinan’ın YouTube kanalına konuk olan Yakut, Muhammet Yakut, “Bu konuda çok soru geliyor. 15 Temmuz tiyatro muydu?” sorusuna “15 Temmuz tiyatroydu. Anlatacağım göreceksiniz. (AKP’li parti yöneticileri) Bilmiyorlar mı tiyatro olduğunu? Namusuma şerefime ölen insanların hepsinin katli bunların boynunadır. 252 adam öldü bu ülkede.





BABACAN, DAVUTOĞLU BİLMİYOR MU TİYATRO OLDUĞUNU?

Hulusi Akar, eğer ben seni Kayseri’de taşlatmazsam namussuzum açıkladığım zaman. AK Partili milletvekilleri bilmiyor mu? Ulan siz evinize nasıl giriyorsunuz? Tiyatro mu, piyes piyes! Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan bilmiyor mu tiyatro olduğunu? Hepsi biliyor” dedi.





ERDOĞAN 2012’DEN SONRA ŞEYTANLAŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2012’den sonra şeytanlaştığını belirten Yakut, “Bu ülkede terör diye bir şey yok. Terörü bunlar (AKP) yaratıyor. Ona PKK, buna fetö… Terör sizsiniz. Burada PKK terör örgütü varsa, öbür tarafta Mehmet Ağar, Tansu Çiller terör örgütü var” dedi.





YAZICOĞLU’NU DERİN DEVLET ÖLDÜRDÜ

Akinan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği kazayı da sordu. Bu soru üzerine Muhammed Yakut, “Derin devlet namazını kıldırdı adamı attılar. Orhan Aykut’u iyi dinleyin. Yavru Mücahit Aslan, hangi gazetecileri helikopterden attığını biz bilmiyor muyuz?” dedi.