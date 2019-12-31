Akar: İdlib'deki gözlem noktalarının boşaltmıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Star ve NTV yayınında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik’in sorularını yanıtladı.Tezkereyle ilgili soru üzerine Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Hulusi Akar, birçok yabancı ülkenin Libya’daki olaylara müdahil olduğunu belirtti. Akar, “Libya bizim dostumuz, kardeşimiz. Orada yapılan haksızlıklara, zulme, sivillere karşı yapılan harekatlara herhangi bir şekilde bizim ilgisiz kalmamız söz konusu değil. Biz burayı yakından takip etmekte, işbirliğini sürdürmekteyiz” dedi.





‘OYLAMAYI BEKLEMEDEN HAZIRLIKLARI YAPTIK’





“Libya’ya asker gönderilmesi konusunda bir zaman planlaması yaptınız mı?” sorusuna Akar, “Biz tezkere oylamasını beklemeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak yapmamız gereken hazırlıklar neyse bunların hepsini yaptık, takip ediyoruz. Başlangıçtan beri zaten bu işin içindeyiz biz” yanıtını verdi.





Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın içeriğinde askeri harekat olmadığını ifade eden Akar, “Bu, tamamen eğitim işbirliğiyle alakalı konuları kapsıyor. Tezkere ile bu görev TSK’ya, Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) verilecek. Sonra da yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde bunun gereğini değerlendirip yapacağız” diye konuştu.





‘RUSYA İLE LİBYA KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK YOK, İYİ DİYALOG KANALLARIMIZ VAR’





“Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya’nın hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu konuda Türkiye’nin bir desteği olur mu?” soru üzerine Akar, şunları söyledi:





“Libya’daki harekat alanının ihtiyaçlarını bir bütün olarak düşünmek durumundayız. Kara, deniz, hava kuvvetlerimizle birlikte yapılması gereken ne varsa, malzeme ihtiyacı, diğer teçhizat ihtiyacı bunların hepsi masada olan şeyler. Dolayısıyla Libyalı muhataplarımızla görüşmek, konuşmak suretiyle bu tezkereden sonra ilaveten alınması gereken tedbirlerin ne olduğu çok daha açık, berrak bir şekilde ortaya çıkacak. Ona göre de biz elimizdeki imkanlar çerçevesinde gereğini yapacağız.”





Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Halife Hafter’i desteklemesi nedeniyle Rusya’yla anlaşmazlık yaşanıp yaşanmadığı sorulan Akar, “Hayır, Türkiye ve Rusya arasında iyi diyalog kanalları var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin’le olan teması olmak üzere, biz de kendi muhataplarımızla görüştük, görüşmeye devam ediyoruz” dedi.





‘RUSYA VE ABD’NİN NÜFUZUNU KULLANMASINI BEKLİYORUZ’





Barış Pınarı Harekatı ardından son duruma ilişkin değerlendirmeleri sorulan Akar, Rusya ve ABD ile yapılan anlaşmaları hatırlattı. “Meydana gelen sıkıntıları devamlı görüşmek suretiyle oradaki muhataplarımızın da bu sorumluluklarını yerine getirmelerini kendilerinden talep ediyoruz” diyen Akar, şöyle devam etti:





“YPG’nin şımarık hareketlerinden vazgeçmelerini sağlamak için hem Rusya’nın hem de Amerikalıların nüfuzlarını kullanmalarını bekliyoruz, talep ediyoruz. Zaten böyle bir şey olmadığı zaman da, onlar da biliyor, bütün taraflar da biliyor, o zaman da biz bunlara meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelelerimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Burada herhangi bir şekilde bizim bir toleransımız söz konusu değil. Orada eğer bizim birliklerimizin güvenliği söz konusu olursa, orada herhangi bir şekilde birliklerimize taciz, tecavüz olursa bunun gereği neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”





‘İDLİB’DEKİ GÖZLEM NOKTALARIMIZ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR’





Türkiye ve Rusya arasında Suriye’nin İdlib bölgesinde ateşkes sağlanması konusunda Eylül 2018’de anlaşma imzalanmış, Türkiye de ateşkesi izlemek amacıyla bölgede gözlem noktaları kurmuştu. Suriye hükümetinin başlattığı askeri harekatta, Suriye ordusu bazı gözlem noktalarını kuşatmış ya da yaklaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, 27 Haziran’da Suriye ordusunun topçu ateşiyle 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını açıklamıştı.





İdlib’deki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Suriye hükümetinin Mayıs 2019’dan itibaren başlayan karadan ve havadan saldırılarla istikrarının bozulduğunu ve oradaki köylerin, kasabaların “işgal edildiğini” söyledi.





Kara ve hava harekatlarının durdurulması için Rusya’dan nüfuzlarını kullanmasını istediklerini aktaran Hulusi Akar, “Buna karşı da insanların köylerini, kasabalarını, topraklarını savunmalarını ateşkes ihlali olarak dünya kamuoyuna pazarlamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten çok yanlış bir şey, bu kara propaganda. Biz diyoruz ki Ruslara, bir an önce nüfuzunuzu kullanın, bu kara ve hava taarruzlarını rejim durdursun ve işgal ettikleri köyleri boşaltsınlar. 17 Eylül 2018’de neredeysek anlaşmada oraya gelsinler ki buradaki ateşkesin sürdürülmesi mümkün olsun” ifadelerini kullandı.





İdlib’deki gözlem noktalarının boşaltılması durumuna ilişkin soruya ise Akar, “Böyle bir şey şu anda söz konusu değil. Oradaki gözlem noktalarımız bulundukları yerlerde gözlem faaliyetlerini, varlıklarını sürdürüyorlar” yanıtını verdi.