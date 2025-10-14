Akar’ın başdanışmanı Orhan Yıkılkan’dan şok iddialar: Gökhan Şahin Sönmezateş’i aradı





‘MAHKEME BAŞKANINA CUMHURBAŞKANINI AVUKATI İLE BULUŞTUĞU GÖRÜNTÜ VAR’





‘BARIŞÇIL GEÇİŞ PLANI YAPILACAKTI’

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen Genelkurmay Çatı Davası’nda, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın başdanışmanı ve eski kurmay albay Orhan Yıkılkan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda savunmasını yapan Yıkılkan, “ilk kez anlatıyorum” diyerek hem 15 Temmuz gecesine dair bilinmeyenleri hem de kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtladı.Yıkılkan, Hulusi Akar’ın Akıncı Üssü’ne götürülmesine dair görüntüleri izletirken, “Derdest edildiyse, darp edildiyse bu görüntüler ne? Ben Akar’ı derdest edilmiş görmedim” dedi. O gece Akar’ın emir komuta yetkisinin sürdüğünü, hatta Mehmet Dişli, Levent Türkkan, Abdullah Bozkurt ve Serdar Tekin’e talimatlar verdiğini belirtti.Müyesser Yıldız’ın haberine göre, Yıkılkan, darbe gecesi dikkat çeken bir telefon görüşmesini de ilk kez paylaştı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Marmaris’ten alması beklenen Gökhan Şahin Sönmezateş’i arayarak, “Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi hazırlıklı, temkinli olun” uyarısında bulunduğunu aktardı. Ayrıca, Akar’ın Akıncı Üssü’ne gitme kararını, “Cumhurbaşkanı ve MİT Müsteşarı alındı” şeklindeki yanlış bilgilendirme üzerine verdiğini iddia etti.Yıkılkan, mahkemede büyük dikkat çeken bir iddiada daha bulundu. Mahkeme Başkanı’na hitaben, “Elime ulaşan bir CD var. Bu CD’de sizin, Cumhurbaşkanlığı Avukatı Süleyman Ayhan’la 16 Temmuz sabahı bir AVM’de buluşmanızın görüntüleri ve ses kaydı var” dedi. Bu iddia karşısında Mahkeme Başkanı ve Av. Ayhan sert tepki gösterdi. Yıkılkan, amacının iddiaların içeriğini göstermek değil, benzer şekilde kendisine yöneltilen suçlamaların dayanıksızlığını anlatmak olduğunu belirtti.Yıkılkan, ajandasında yer aldığı iddia edilen notlar ve bilgisayarına sonradan eklendiğini öne sürdüğü belgeler üzerinden Melih Gökçek’e yönelik suikast planı suçlamasıyla yargılandığını, ancak bu davadan beraat ettiğini de hatırlattı.Yıkılkan’a göre, Hulusi Akar’ın amacı darbenin başına geçmek değil, bir barışçıl geçiş süreci organize etmekti. Bu süreçte Ahmet Davutoğlu, İsmail Kahraman, Abdullah Gül ve Hakan Fidan gibi isimlerin devreye sokulması planlanıyordu. Mehmet Dişli’nin bu amaçla görevlendirildiğini savundu.Orhan Yıkılkan, savunmasına duruşmanın bir sonraki oturumunda devam edecek.