Akar Kılıçdaroğlu'na 'sır' vermiş: Esad yönetimi ile görüşeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’ye yönelik askeri operasyon hakkında bilgi vermek için İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. İYİ Parti ziyaretinde “DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG’liler tarafından boşaltıldığını gördük. Siviller konusunda hassasız” diyen Akar, bu ziyaretin ardından CHP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla görüştü. Akar’ın CHP liderine Esad yönetimi ile kurumlar üzerinden görüşme yapılacağını ilettiği öne sürüldü.







'ESAD İLE GÖRÜŞÜLECEK'







Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre CHP heyetinin en önemli talepleri arasında bulunan “Esad yönetimi ile görüşün” ifadelerini değerlendiren Savunma Bakanı Akar'ın, bu görüşmenin yapılacağını söylediği iddia edildi. Suriye askerlerinin YPG ile anlaştığı ve operasyonun yapılacağı bölgelere gireceğine yönelik gelişmelerin de değerlendirildiğini ifade eden Akar, bu konu hakkında da Rusya Savunma Bakanı ile görüşüldüğünü bildirdi.





AKAR 'ÖZELEŞTİRİ' YAPTI: EKSİK KALDIK







Suriye’ye yönelik askeri operasyonu anlatan Akar’ın CHP heyetine 2011 yılından bu yana süreci özetlediği bildirildi. Uluslararası alanda harekâtın tepkiyle karşılanmasına yönelik “özeleştiri” de yapan Akar’ın diplomasi anlamında eksikliklerini kabul ettiği öğrenildi.





Edinilen bilgiye göre, 14 Ocak’tan bu yana ABD heyeti ile bir araya geldiklerini ve harekatla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Akar, ABD’den, “Güvenlik koridoru, YPG’nin bölgeden çıkartılması, hendeklerin yok edilmesi, ortak üs bölgelerinin oluşturulması ve müşterek harekat merkezinin kurulması” yönünde taleplerinin olduğunu ancak ABD’nin bu taleplerden sadece müşterek hareket merkezine razı geldiğini, operasyonun ise “kaçınılmaz bir hal aldığını” söylediği belirtildi.