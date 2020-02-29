Akar, Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İdlib’deki saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradığı ancak Akar'ın telefona yanıt vermediği belirtildi.







sol.org.tr'de yer alan habere göre aynı saatlerde aranan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ise sabaha karşı döndüğü kaydedildi.





Kılıçdaroğlu, "iletişim kanallarının kapalı olması ve bilgi verilmemesi nedeniyle TBMM’nin kapalı oturumunda bu konunun ele alınması gerektiğini" söyledi.





Kılıçdaroğlu’nun Akar’ın dönmemesi üzerine “Demek ki diyecek bir şeyleri yok” dediği belirtildi.



