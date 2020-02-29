Samanyolu Haber /Gündem / Akar, Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadı /29 Şubat 2020 11:04

Akar, Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İdlib’deki saldırı haberleri üzerine Milli Savunma Bakanı Akar'ı aradığı ancak Akar'ın telefona yanıt vermediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bu durum için 'Demek ki diyecek bir şeyleri yok' dediği belirtildi.

SHABER3.COM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İdlib’deki saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradığı ancak Akar'ın telefona yanıt vermediği belirtildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre aynı saatlerde aranan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ise sabaha karşı döndüğü kaydedildi.

Kılıçdaroğlu, "iletişim kanallarının kapalı olması ve bilgi verilmemesi nedeniyle TBMM’nin kapalı oturumunda bu konunun ele alınması gerektiğini" söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun Akar’ın dönmemesi üzerine “Demek ki diyecek bir şeyleri yok” dediği belirtildi.

   
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akar, Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadı Sonraki Haber >>

TRT Ekranlarında ilginç sözler

TRT Ekranlarında ilginç sözler

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı

Bylock Mağdurları için Litvanya'da hukuk mücadelesi başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:56:44