AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Arifiye’de tank Salt Fabrikası’nın açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı sözlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesi tarafından alkışlanmasının yankıları sürüyor.







Hürriyet’e konuşan Bakan Akar, Erdoğan’ın yoğun programına rağmen programa katıldığını söyledi. Akar, “Kahraman ordumuzun gücüne güç katacak yeni silahlar teslim alındı” diyen Akar, “Töreni müteakip yakışıksız, temelsiz, tutarsız birtakım açıklamaları hayretle izledik. Bir ordu, komuta yapısı ve kuvvet yapısından oluşur. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür” diye konuştu.





“HAKSIZ VE ÖLÇÜSÜZ AÇIKLAMALAR”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhurbaşkanı’nın direktifleriyle ve komuta kademesinin komutasında tarihin en yoğun ve en kapsamlı faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Akar, şöyle devam etti: “Anlamsız bir bahaneyle komuta kademesini hedef almak; haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek kabul edilebilir bir davranış değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zamankinden daha fazla yüksek moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde yapılan bu tür açıklamalar, gerçekten ordumuza yapılabilecek en büyük kötülüktür. En azından şehitlerimizin ruhuna, gazilerimize ve Mehmetçiğin kahramanlık, fedakarlık ve emeğine saygısızlıktır. Kınıyoruz.”





KILIÇDAROĞLU “ÜNİFORMAYI ÇIKARSINLAR” TEPKİSİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların askerler tarafından alkışlanmasını sert sözlerle eleştirmişti:





“Askerlerin alkışlaması inanın şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümüşlüğün göstergedir. Askerin beni alkışlamasını asla istemem böyle bir niyetim de yoktur. Ama yalan dolan söyleyeni eğer bir asker alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Etrafınıza, siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı bol apoletli orta doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli orta doğu askerleri savaşlardan cephelerden kaçtılar. Kariyerist kafadan asla ama asla hayır gelmez. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Siyaset askerin işi değildir, herkes haddini bilecek. Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o kutsal üniformayı hizalansınlar Erdoğan’ın yanına. Perinçek’e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı. Beraber olsunlar”